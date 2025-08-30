GHIBLI CHAD मूल्य (GHIBLICHAD)
--
--
-10.25%
-10.25%
GHIBLI CHAD (GHIBLICHAD) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, GHIBLICHAD ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. GHIBLICHAD की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में GHIBLICHAD में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में -10.25% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
GHIBLI CHAD का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 6.12K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. GHIBLICHAD की मार्केट में उपलब्ध राशि 1000.00M है, कुल आपूर्ति 999999765.68 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 6.12K है.
आज के दिन के दौरान, GHIBLI CHAD का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, GHIBLI CHAD का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, GHIBLI CHAD का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, GHIBLI CHAD का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|+2.20%
|60 दिन
|$ 0
|+20.61%
|90 दिन
|$ 0
|--
$Ghiblichad is a community owned and driven memecoin that combines the cultural references of Studio Ghibli and the internet phenomenon of the "Giga Chad" meme. The coin serves as a fun and lighthearted token for the meme community, with a focus on building a vibrant, engaged community of enthusiasts. It leverages humor and pop culture to drive its appeal.The primary purpose is to foster meme-driven engagement while creating a space for meme lovers to interact and engage with the brand.
GHIBLI CHAD (GHIBLICHAD) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. GHIBLICHAD टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
