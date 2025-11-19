एक्सचेंजDEX+
Get Bagged का आज का लाइव मूल्य 0.00001222 USD है.BAGGED का मार्केट कैप 12,215.85 USD है. भारत में BAGGED से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

1 BAGGED से USD लाइव प्राइस:

--
----
+1.30%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Get Bagged (BAGGED) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 18:52:39 (UTC+8)

Get Bagged का आज का मूल्य

आज Get Bagged (BAGGED) का लाइव मूल्य $ 0.00001222 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 1.36% का बदलाव आया है. मौजूदा BAGGED से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.00001222 प्रति BAGGED है.

$ 12,215.85 के मार्केट कैप के अनुसार Get Bagged करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 999.77M BAGGED है. पिछले 24 घंटों के दौरान, BAGGED की ट्रेडिंग $ 0.00001202 (निम्न) और $ 0.00001242 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.00032414 और सबसे निम्न स्तर $ 0.00000721 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में BAGGED में पिछले एक घंटे में 0.00% और पिछले 7 दिनों में -32.28% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

Get Bagged (BAGGED) मार्केट की जानकारी

$ 12.22K
$ 12.22K$ 12.22K

--
----

$ 12.22K
$ 12.22K$ 12.22K

999.77M
999.77M 999.77M

999,767,088.8232889
999,767,088.8232889 999,767,088.8232889

Get Bagged का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 12.22K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BAGGED की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.77M है, कुल आपूर्ति 999767088.8232889 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 12.22K है.

Get Bagged की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00001202
$ 0.00001202$ 0.00001202
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00001242
$ 0.00001242$ 0.00001242
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00001202
$ 0.00001202$ 0.00001202

$ 0.00001242
$ 0.00001242$ 0.00001242

$ 0.00032414
$ 0.00032414$ 0.00032414

$ 0.00000721
$ 0.00000721$ 0.00000721

0.00%

+1.36%

-32.28%

-32.28%

Get Bagged (BAGGED) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Get Bagged का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Get Bagged का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000015303 था.
पिछले 60 दिनों में, Get Bagged का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000024300 था.
पिछले 90 दिनों में, Get Bagged का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000035698143822527365 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0+1.36%
30 दिन$ +0.0000015303+12.52%
60 दिन$ +0.0000024300+19.89%
90 दिन$ -0.000035698143822527365-74.49%

Get Bagged के लिए प्राइस पूर्वानुमान

Get Bagged (BAGGED) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में BAGGED का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
Get Bagged (BAGGED) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, Get Bagged के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

Get Bagged (BAGGED) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Get Bagged

2030 में 1 Get Bagged का मूल्य कितना होगा?
अगर Get Bagged 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. Get Bagged के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 18:52:39 (UTC+8)

Get Bagged (BAGGED) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
11-19 12:49:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
11-18 17:44:47इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
11-17 11:15:44इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
11-17 03:26:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
11-16 18:32:59इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million

Get Bagged के बारे में और जानें

