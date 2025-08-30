GENZAI by Virtuals मूल्य (GENZAI)
+0.68%
-11.11%
-69.33%
-69.33%
GENZAI by Virtuals (GENZAI) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, GENZAI ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. GENZAI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00112793 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में GENZAI में +0.68%, 24 घंटों में -11.11%, तथा पिछले 7 दिनों में -69.33% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
GENZAI by Virtuals का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 47.84K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. GENZAI की मार्केट में उपलब्ध राशि 900.00M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 53.15K है.
आज के दिन के दौरान, GENZAI by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, GENZAI by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, GENZAI by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, GENZAI by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-11.11%
|30 दिन
|$ 0
|+76.74%
|60 दिन
|$ 0
|-20.94%
|90 दिन
|$ 0
|--
GENZAI is an AI-driven platform that enhances productivity, automates trading, and streamlines crypto interactions using advanced large language models (LLMs). Key features include text-to-trade, text-to-transact, multi-wallet capabilities, and predictive AI technology from the Allora Network for ETH and BTC price forecasts. The platform also introduces AI agents like Dr. Sophia, an AI therapist on Telegram offering mental health support, and dynamic personas such as Genzai and Dude on Acid, fostering engagement on platforms like X (Twitter). GENZAI combines utility and innovation to redefine trading and productivity in the crypto space.
