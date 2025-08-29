GENI की अधिक जानकारी

Genius लोगो

Genius मूल्य (GENI)

गैर-सूचीबद्ध

1 GENI से USD लाइव प्राइस:

--
----
-8.10%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Genius (GENI) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:26:24 (UTC+8)

Genius (GENI) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.28%

-8.12%

-18.94%

-18.94%

Genius (GENI) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, GENI ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. GENI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में GENI में -0.28%, 24 घंटों में -8.12%, तथा पिछले 7 दिनों में -18.94% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Genius (GENI) मार्केट की जानकारी

$ 370.46K
$ 370.46K$ 370.46K

--
----

$ 783.54K
$ 783.54K$ 783.54K

307.35B
307.35B 307.35B

650,060,342,105.3462
650,060,342,105.3462 650,060,342,105.3462

Genius का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 370.46K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. GENI की मार्केट में उपलब्ध राशि 307.35B है, कुल आपूर्ति 650060342105.3462 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 783.54K है.

Genius (GENI) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Genius का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Genius का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Genius का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Genius का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-8.12%
30 दिन$ 0-54.57%
60 दिन$ 0-72.11%
90 दिन$ 0--

Genius (GENI) क्या है

Genius (GENI) is the first hyper-yield, A.I. driven blockchain Certificate of Deposit that intends to appreciate. The main application of Genius will be to generate passive income.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है.

Genius (GENI) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Genius प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Genius (GENI) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Genius (GENI) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Genius के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Genius प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

GENI लोकल करेंसी में

Genius (GENI) टोकन का अर्थशास्त्र

Genius (GENI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. GENI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Genius (GENI) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Genius (GENI) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव GENI प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
GENI से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
GENI से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Genius का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
GENI के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 370.46K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
GENI की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
GENI की मार्केट में उपलब्ध राशि 307.35B USD है.
GENI की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
GENI ने 0 USD की ATH प्राइस हासिल की.
GENI का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
GENI ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
GENI का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
GENI के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या GENI इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष GENI इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए GENI का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:26:24 (UTC+8)

