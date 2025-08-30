Genesis Worlds मूल्य (GENESIS)
Genesis Worlds (GENESIS) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, GENESIS ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. GENESIS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.485444 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में GENESIS में +0.58%, 24 घंटों में -5.35%, तथा पिछले 7 दिनों में -11.01% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Genesis Worlds का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 74.18K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. GENESIS की मार्केट में उपलब्ध राशि 220.88M है, कुल आपूर्ति 220878542.2914339 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 74.18K है.
आज के दिन के दौरान, Genesis Worlds का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Genesis Worlds का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Genesis Worlds का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Genesis Worlds का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-5.35%
|30 दिन
|$ 0
|+37.02%
|60 दिन
|$ 0
|+41.96%
|90 दिन
|$ 0
|--
Genesis is a multicreator gaming universe, with a diverse community working together to achieve a common goal: A metaverse that will still be growing, evolving, and actively played in 100 years. To achieve this, development and management of Genesis will be decentralized, with governance decisions guided by the Genesis Foundation, and voted on by players using the GENESIS token. Genesis will run as a nonprofit, with all assets owned by and revenue earned by the Genesis Foundation reinvested in the long-term success of the game.
