Generational Wealth मूल्य (WEALTH)
-1.75%
-18.51%
-23.92%
-23.92%
Generational Wealth (WEALTH) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, WEALTH ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. WEALTH की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00296045 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में WEALTH में -1.75%, 24 घंटों में -18.51%, तथा पिछले 7 दिनों में -23.92% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Generational Wealth का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 669.01K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. WEALTH की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.72M है, कुल आपूर्ति 999721193.307097 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 669.01K है.
आज के दिन के दौरान, Generational Wealth का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000151806183335219 था.
पिछले 30 दिनों में, Generational Wealth का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Generational Wealth का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Generational Wealth का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.000151806183335219
|-18.51%
|30 दिन
|$ 0
|+121.28%
|60 दिन
|$ 0
|+31.42%
|90 दिन
|$ 0
|--
$WEALTH is more than a token - it's a movement centered around wealth-building culture and mindset. We've cultivated a sophisticated community that understands the power of collective growth. Our project emphasizes the journey from retail to refined, backed by high-quality content creation and a strong community ethos. Through daily engagement and strategic content development, we're building a cultural phenomenon that transcends traditional token dynamics. Our community represents a new wave of wealth builders who understand that true success comes from collective vision and sophisticated execution.
Generational Wealth (WEALTH) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. WEALTH टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
