Gemini मूल्य (GEMINI)
-2.19%
-6.73%
+0.26%
+0.26%
Gemini (GEMINI) रियल-टाइम प्राइस $0.00119572 है. पिछले 24 घंटों में, GEMINI ने $ 0.0011886 के कम और $ 0.00134264 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. GEMINI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01696794 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में GEMINI में -2.19%, 24 घंटों में -6.73%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.26% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Gemini का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.20M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. GEMINI की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.88M है, कुल आपूर्ति 999875693.389134 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.20M है.
आज के दिन के दौरान, Gemini का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Gemini का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0001145441 था.
पिछले 60 दिनों में, Gemini का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0003969217 था.
पिछले 90 दिनों में, Gemini का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0002518942363974001 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-6.73%
|30 दिन
|$ +0.0001145441
|+9.58%
|60 दिन
|$ +0.0003969217
|+33.20%
|90 दिन
|$ +0.0002518942363974001
|+26.69%
Astrofolio taps into current cultural trends by referencing memes and popular narratives within the crypto space. It allows users to speculate on or invest in cryptocurrencies based on astrological signs, which is a novel approach in the crypto space. This fusion of ancient wisdom with modern financial technology creates a unique niche for enthusiasts of both fields. Gemini, the Twins 👯♂️, embodies the lively and adaptable spirit of late spring, from mid-May to mid-June. This season is marked by curiosity and versatility, thriving on intellectual stimulation and social interaction. 🌐 Embrace the dynamic and dual nature of Gemini!
Gemini (GEMINI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. GEMINI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|08-28 18:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
|08-28 16:50:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
|08-28 15:25:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
|08-28 05:13:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
|08-27 15:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
|08-25 21:14:39
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday
