Geko Base मूल्य (GEKO)
-2.08%
-20.15%
-35.52%
-35.52%
Geko Base (GEKO) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, GEKO ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. GEKO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.0070819 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में GEKO में -2.08%, 24 घंटों में -20.15%, तथा पिछले 7 दिनों में -35.52% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Geko Base का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 310.29K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. GEKO की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 310.29K है.
आज के दिन के दौरान, Geko Base का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Geko Base का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Geko Base का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Geko Base का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-20.15%
|30 दिन
|$ 0
|-52.17%
|60 दिन
|$ 0
|-20.97%
|90 दिन
|$ 0
|--
Gecko the lizard in jessepollak's garden, who one day leaves the door open and entered the secret base labs. And it saw the works of Coinbase team and Jesse creating the BASE. When all people left the place after work, it happened to saw a huge base portal appeared before the geko. Then, when it reached close to portal, It saw a new world on other side - The Base Ecosystem. Geko got too curious to explore it and entered the base ecosystem via portal. Now, it's $GEKO time to explore all based memes and ecosystem!
Geko Base (GEKO) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. GEKO टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
