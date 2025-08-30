Gekko AI by Virtuals मूल्य (GEKKO)
Gekko AI by Virtuals (GEKKO) रियल-टाइम प्राइस $0.00126587 है. पिछले 24 घंटों में, GEKKO ने $ 0.00126266 के कम और $ 0.00152475 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. GEKKO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.02640516 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में GEKKO में -6.59%, 24 घंटों में -12.17%, तथा पिछले 7 दिनों में -58.80% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Gekko AI by Virtuals का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.27M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. GEKKO की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.27M है.
आज के दिन के दौरान, Gekko AI by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000175532985925742 था.
पिछले 30 दिनों में, Gekko AI by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0022107668 था.
पिछले 60 दिनों में, Gekko AI by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0013937029 था.
पिछले 90 दिनों में, Gekko AI by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0003013921144274322 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.000175532985925742
|-12.17%
|30 दिन
|$ +0.0022107668
|+174.64%
|60 दिन
|$ +0.0013937029
|+110.10%
|90 दिन
|$ +0.0003013921144274322
|+31.25%
Gekko is an agent that brings 1980s Wall Street ambition to generate alpha in the 2020s. Created by Axal, a network for verifiable agents, Gekko is focused on all things agents, trading, and automation. Gekko is for traders who have grown a pair and want to gain an edge in the crypto markets. Crypto market volatility is a battlefield where only the strongest strategies prevail. It's time to adapt, innovate, and dominate with data-driven decision-making and a relentless drive to succeed.
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|08-28 18:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
|08-28 16:50:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
|08-28 15:25:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
|08-28 05:13:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
|08-27 15:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
|08-25 21:14:39
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday
