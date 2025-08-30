GAY मूल्य (GAY)
GAY (GAY) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, GAY ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. GAY की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00293919 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में GAY में +0.27%, 24 घंटों में -5.66%, तथा पिछले 7 दिनों में +2.49% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
GAY का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 29.24K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. GAY की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 29.24K है.
आज के दिन के दौरान, GAY का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, GAY का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, GAY का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, GAY का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-5.66%
|30 दिन
|$ 0
|+10.86%
|60 दिन
|$ 0
|+24.18%
|90 दिन
|$ 0
|--
$GAY was created as a joke during a spaces. A community instantly formed. Dev sold and a movement was born. $GAY isn’t about if you are straight or gay. It's deeper. It's about bringing the word $gay back for everyone to say. The $GAY ticker quickly captured the hearts and minds of the crypto twitter, and the $GAY community rapidly evolved into a wide spread movement. The $GAY community is solely committed to revitalizing gay as a term of endearment and empowerment for all to enjoy.
