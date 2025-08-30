GAX Liquidity Token Reward मूल्य (GLTR)
GAX Liquidity Token Reward (GLTR) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, GLTR ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. GLTR की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में GLTR में +1.08%, 24 घंटों में -4.71%, तथा पिछले 7 दिनों में -5.08% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
GAX Liquidity Token Reward का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 73.22K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. GLTR की मार्केट में उपलब्ध राशि 167.67B है, कुल आपूर्ति 1000000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 436.66K है.
आज के दिन के दौरान, GAX Liquidity Token Reward का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, GAX Liquidity Token Reward का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, GAX Liquidity Token Reward का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, GAX Liquidity Token Reward का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-4.71%
|30 दिन
|$ 0
|-13.58%
|60 दिन
|$ 0
|+0.17%
|90 दिन
|$ 0
|--
The primary utility of GAX Liquidity Token Reward (GLTR) is allowing players in the Gotchiverse to speed up the crafting and upgrading of their Installations by burning GLTR, allowing them to reach higher levels of the game faster. Every burned GLTR is equivalent to one block on the Polygon PoS network.
