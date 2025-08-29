WUD की अधिक जानकारी

Gavun Wud मूल्य (WUD)

गैर-सूचीबद्ध

1 WUD से USD लाइव प्राइस:

--
----
-2.40%1D
USD
Gavun Wud (WUD) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:41:38 (UTC+8)

Gavun Wud (WUD) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00000169
$ 0.00000169$ 0.00000169
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00000186
$ 0.00000186$ 0.00000186
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00000169
$ 0.00000169$ 0.00000169

$ 0.00000186
$ 0.00000186$ 0.00000186

$ 0.00000742
$ 0.00000742$ 0.00000742

$ 0
$ 0$ 0

+0.11%

-2.47%

-6.41%

-6.41%

Gavun Wud (WUD) रियल-टाइम प्राइस $0.00000177 है. पिछले 24 घंटों में, WUD ने $ 0.00000169 के कम और $ 0.00000186 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. WUD की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00000742 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में WUD में +0.11%, 24 घंटों में -2.47%, तथा पिछले 7 दिनों में -6.41% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Gavun Wud (WUD) मार्केट की जानकारी

$ 1.77M
$ 1.77M$ 1.77M

--
----

$ 1.77M
$ 1.77M$ 1.77M

999.95B
999.95B 999.95B

999,948,772,050.0
999,948,772,050.0 999,948,772,050.0

Gavun Wud का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.77M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. WUD की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.95B है, कुल आपूर्ति 999948772050.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.77M है.

Gavun Wud (WUD) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Gavun Wud का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Gavun Wud का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000003640 था.
पिछले 60 दिनों में, Gavun Wud का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000000456 था.
पिछले 90 दिनों में, Gavun Wud का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-2.47%
30 दिन$ -0.0000003640-20.56%
60 दिन$ -0.0000000456-2.58%
90 दिन$ 0--

Gavun Wud (WUD) क्या है

WUD is the community-driven Polkadot memecoin uniting Web3 enthusiasts through memes, games, and NFTs inspired by Dr. Gavin Wood. WUD is a meme coin inspired by Gavin Wood, co-founder of Ethereum and Polkadot. Its mission is to unite WEB3 enthusiasts while onboarding new users into the Polkadot ecosystem through engaging meme art, NFTs, and gaming experiences. Utility: In Flappy Wud, the more $WUD you own, the more in-game perks you unlock. These perks include enhanced gameplay features, access to exclusive events, and increased rewards. Players who hold larger amounts of $WUD can benefit from boosts such as higher multipliers during the Flappening events, extra chances to earn rare NFTs, and special abilities within the game. These incentives encourage players to engage with the game while driving demand for $WUD in the Polkadot ecosystem.

Gavun Wud (WUD) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Gavun Wud प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Gavun Wud (WUD) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Gavun Wud (WUD) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Gavun Wud के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Gavun Wud प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

WUD लोकल करेंसी में

Gavun Wud (WUD) टोकन का अर्थशास्त्र

Gavun Wud (WUD) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. WUD टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Gavun Wud (WUD) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Gavun Wud (WUD) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव WUD प्राइस 0.00000177 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
WUD से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
WUD से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00000177 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Gavun Wud का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
WUD के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.77M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
WUD की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
WUD की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.95B USD है.
WUD की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
WUD ने 0.00000742 USD की ATH प्राइस हासिल की.
WUD का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
WUD ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
WUD का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
WUD के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या WUD इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष WUD इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए WUD का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:41:38 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.