Gavun Wud (WUD) क्या है

WUD is the community-driven Polkadot memecoin uniting Web3 enthusiasts through memes, games, and NFTs inspired by Dr. Gavin Wood. WUD is a meme coin inspired by Gavin Wood, co-founder of Ethereum and Polkadot. Its mission is to unite WEB3 enthusiasts while onboarding new users into the Polkadot ecosystem through engaging meme art, NFTs, and gaming experiences. Utility: In Flappy Wud, the more $WUD you own, the more in-game perks you unlock. These perks include enhanced gameplay features, access to exclusive events, and increased rewards. Players who hold larger amounts of $WUD can benefit from boosts such as higher multipliers during the Flappening events, extra chances to earn rare NFTs, and special abilities within the game. These incentives encourage players to engage with the game while driving demand for $WUD in the Polkadot ecosystem.

Gavun Wud प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Gavun Wud (WUD) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Gavun Wud (WUD) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Gavun Wud के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

WUD लोकल करेंसी में

Gavun Wud (WUD) टोकन का अर्थशास्त्र

Gavun Wud (WUD) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. WUD टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Gavun Wud (WUD) के बारे में अन्य प्रश्न आज Gavun Wud (WUD) का मूल्य कितना है? USD में लाइव WUD प्राइस 0.00000177 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है. WUD से USD की मौजूदा प्राइस क्या है? $ 0.00000177 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए WUD से USD की मौजूदा प्राइसहै. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें. Gavun Wud का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है? WUD के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.77M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है. WUD की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है? WUD की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.95B USD है. WUD की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी? WUD ने 0.00000742 USD की ATH प्राइस हासिल की. WUD का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था? WUD ने 0 USD की ATL प्राइस देखी. WUD का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है? WUD के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है. क्या WUD इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा? मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष WUD इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए WUD का प्राइस का अनुमान देखें.

Gavun Wud (WUD) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट