Gavun Wud मूल्य (WUD)
+0.11%
-2.47%
-6.41%
-6.41%
Gavun Wud (WUD) रियल-टाइम प्राइस $0.00000177 है. पिछले 24 घंटों में, WUD ने $ 0.00000169 के कम और $ 0.00000186 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. WUD की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00000742 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में WUD में +0.11%, 24 घंटों में -2.47%, तथा पिछले 7 दिनों में -6.41% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Gavun Wud का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.77M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. WUD की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.95B है, कुल आपूर्ति 999948772050.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.77M है.
आज के दिन के दौरान, Gavun Wud का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Gavun Wud का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000003640 था.
पिछले 60 दिनों में, Gavun Wud का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000000456 था.
पिछले 90 दिनों में, Gavun Wud का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-2.47%
|30 दिन
|$ -0.0000003640
|-20.56%
|60 दिन
|$ -0.0000000456
|-2.58%
|90 दिन
|$ 0
|--
WUD is the community-driven Polkadot memecoin uniting Web3 enthusiasts through memes, games, and NFTs inspired by Dr. Gavin Wood. WUD is a meme coin inspired by Gavin Wood, co-founder of Ethereum and Polkadot. Its mission is to unite WEB3 enthusiasts while onboarding new users into the Polkadot ecosystem through engaging meme art, NFTs, and gaming experiences. Utility: In Flappy Wud, the more $WUD you own, the more in-game perks you unlock. These perks include enhanced gameplay features, access to exclusive events, and increased rewards. Players who hold larger amounts of $WUD can benefit from boosts such as higher multipliers during the Flappening events, extra chances to earn rare NFTs, and special abilities within the game. These incentives encourage players to engage with the game while driving demand for $WUD in the Polkadot ecosystem.
