Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC) टोकन का अर्थशास्त्र Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC) में प्रमुख जानकारी खोजें, जिसमें इसकी टोकन आपूर्ति, वितरण मॉडल और रियल-टाइम मार्केट डेटा शामिल हैं.

Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC) जानकारी The Gauntlet USDC Prime vault aims to optimize for risk-adjusted yield across large market cap and high liquidity collateral markets. Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults. आधिकारिक वेबसाइट: https://app.morpho.org/vault

Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC) टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस विश्लेषण Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC) के लिए प्रमुख टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस डेटा एक्सप्लोर करें, जिसमें मार्केट कैपिटलाइज़ेशन, आपूर्ति विवरण, FDV और प्राइस हिस्ट्री शामिल हैं. एक नज़र में टोकन के वर्तमान प्राइस और मार्केट पोज़ीशन को समझें. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन: $ 14.72K $ 14.72K $ 14.72K कुल आपूर्ति: $ 92.10M $ 92.10M $ 92.10M मार्केट में उपलब्ध राशि: $ 13.69K $ 13.69K $ 13.69K FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): $ 42.20M $ 42.20M $ 42.20M अब तक का सबसे उच्च स्तर: $ 9.5 $ 9.5 $ 9.5 अब तक का सबसे कम स्तर: $ 1.003 $ 1.003 $ 1.003 मौजूदा प्राइस: $ 1.088 $ 1.088 $ 1.088

Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC) टोकन का अर्थशास्त्र: मुख्य मीट्रिक्स की व्याख्या और उपयोग के मामले Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझना इसकी दीर्घकालिक वैल्यू, स्थिरता और क्षमता का विश्लेषण करने के लिए आवश्यक है. प्रमुख मीट्रिक्स और उनकी गणना कैसे की जाती है: कुल आपूर्ति: GTUSDC टोकन की अधिकतम संख्या जो अब तक बनाई गई है या भविष्य में कभी बनाई जाएगी. मार्केट में उपलब्ध राशि: वर्तमान में मार्केट में तथा जनता के हाथों में उपलब्ध टोकन की संख्या. अधिकतम आपूर्ति: कुल कितने GTUSDC मौजूद हो सकते हैं, जिन पर एक हार्ड कैप होती है. FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): वर्तमान प्राइस x अधिकतम आपूर्ति के रूप में गणना की जाती है, जिससे यह अनुमान मिलता है कि यदि सभी टोकन प्रचलन में हों तो कुल मार्केट कैपिटलाइज़ेशन कितनी होगी. मुद्रास्फ़ीति दर: यह दर्शाता है कि नए टोकन कितनी तेज़ी से पेश किए जाते हैं, जिससे कमी और दीर्घकालिक प्राइस मूवमेंट प्रभावित होते हैं. ट्रेडर के लिए ये मीट्रिक्स क्यों मायने रखते हैं? मार्केट में उपलब्ध उच्च राशि = अधिक लिक्विडिटी. सीमित अधिकतम आपूर्ति + कम मुद्रास्फीति = दीर्घकालिक प्राइस वृद्धि की संभावना. पारदर्शी टोकन वितरण = प्रोजेक्ट में बेहतर विश्वास और केंद्रीकृत नियंत्रण का कम जोखिम. कम मौजूदा मार्केट कैप के साथ उच्च FDV = संभावित अधिमूल्यन संकेत. अब जब आप GTUSDC के टोकन अर्थशास्त्र को समझ गए हैं, तो GTUSDC टोकन का लाइव प्राइस एक्सप्लोर करें!

