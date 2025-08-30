Gatsby Inu मूल्य (GATSBY)
Gatsby Inu (GATSBY) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, GATSBY ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. GATSBY की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00141225 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में GATSBY में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में 0.00% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Gatsby Inu का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.25K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. GATSBY की मार्केट में उपलब्ध राशि 983.47M है, कुल आपूर्ति 983474777.888018 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 3.25K है.
आज के दिन के दौरान, Gatsby Inu का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Gatsby Inu का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Gatsby Inu का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Gatsby Inu का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|-10.46%
|60 दिन
|$ 0
|-92.07%
|90 दिन
|$ 0
|--
Gatsby Inu is a fun token on the Solana blockchain. $GATSBY was created to honor Gatsby Musk who is one of Elon Musk's family dogs. Gatsby Inu is a community focused project about working together, having fun, and making memes. As a community driven project, the Gatsby community is this project's biggest asset. Gatsby Inu is not only for crypto lovers. It is for dog lovers, Elon fans, and more. Gatsby Inu is for everyone!
