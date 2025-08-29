GATSBY मूल्य (GATSBY)
-1.88%
-10.87%
-14.08%
-14.08%
GATSBY (GATSBY) रियल-टाइम प्राइस $0.04023624 है. पिछले 24 घंटों में, GATSBY ने $ 0.03996724 के कम और $ 0.0451862 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. GATSBY की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.006 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.04034019 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में GATSBY में -1.88%, 24 घंटों में -10.87%, तथा पिछले 7 दिनों में -14.08% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
GATSBY का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.31M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. GATSBY की मार्केट में उपलब्ध राशि 57.60M है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 4.01M है.
आज के दिन के दौरान, GATSBY का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00490783257881256 था.
पिछले 30 दिनों में, GATSBY का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0244849188 था.
पिछले 60 दिनों में, GATSBY का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0180156517 था.
पिछले 90 दिनों में, GATSBY का USD में मूल्य बदलाव $ -0.09504792733871626 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.00490783257881256
|-10.87%
|30 दिन
|$ -0.0244849188
|-60.85%
|60 दिन
|$ -0.0180156517
|-44.77%
|90 दिन
|$ -0.09504792733871626
|-70.25%
Gatsby offers an advanced on-chain research and analysis suite, using AI to provide real-time insights and in-depth market data. Traders can leverage smart analytics, backtesting tools, and automated strategies to quickly identify trends, track big players, and evaluate projects. With features like whale monitoring, trending token lists, and customizable alerts, Gatsby streamlines on-chain research, enabling confident, data-driven decisions. This suite is designed for users to extract alpha effortlessly by turning raw blockchain data into actionable insights.
GATSBY (GATSBY) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. GATSBY टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
