Gas (GAS) रियल-टाइम प्राइस $3.25 है. पिछले 24 घंटों में, GAS ने $ 3.21 के कम और $ 3.39 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. GAS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 91.94 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.621309 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में GAS में -0.60%, 24 घंटों में -3.90%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.78% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Gas का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 212.10M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. GAS की मार्केट में उपलब्ध राशि 65.09M है, कुल आपूर्ति 65093580.54427269 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 212.10M है.
आज के दिन के दौरान, Gas का USD में मूल्य बदलाव $ -0.132083603061187 था.
पिछले 30 दिनों में, Gas का USD में मूल्य बदलाव $ +0.1442174500 था.
पिछले 60 दिनों में, Gas का USD में मूल्य बदलाव $ +0.5568706000 था.
पिछले 90 दिनों में, Gas का USD में मूल्य बदलाव $ +0.3470061676921676 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.132083603061187
|-3.90%
|30 दिन
|$ +0.1442174500
|+4.44%
|60 दिन
|$ +0.5568706000
|+17.13%
|90 दिन
|$ +0.3470061676921676
|+11.95%
Gas is one of the two coins created by Neo Foundation. Gas is used as a processing fees for Neo coin. Neo hashing algorithm is Proof of Stake (PoS), where blocks processing power depends on the amount of tokens held by miners instead of the Proof of Work method which depends on the mining power that a miner has to create a new block. Neo holders is compensated with certain amount of Gas every month, is a similar concept to the ether gas and is used as a power for transaction (transaction). It is a coin that is paid as compensation of a concept of interest generated by PoS mining. At the beginning of the release, about one Neo was paid per day with 1000 Neo, but it has a design algorithm that is gradually decreasing over time, which is offset by the price increase. It is a coin that is closely related to Neo, walking along the path of the companion with the rise of Neo, and it forms a necessary relationship that the movement must be moving in a fluid manner.
क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.