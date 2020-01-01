GARY (GARY) टोकन का अर्थशास्त्र GARY (GARY) में प्रमुख जानकारी खोजें, जिसमें इसकी टोकन आपूर्ति, वितरण मॉडल और रियल-टाइम मार्केट डेटा शामिल हैं. करेंसी USD

GARY (GARY) जानकारी The project is about the viral cat meme known across all social media platforms named gary. The project is social media centric and all the social media accounts are run by the community team. (Please see the links attached for reference) The essential goal is to continue to grow gary into one of the biggest cat memes on the internet. While that being one goal another point of emphasis for the project is to bridge a community that is mixed with CT (Crypto Twitter) and our normie fanbase, and we have already made strides in that area by bridging a good amount of TikTok/ Insta followers to our Twitter. आधिकारिक वेबसाइट: https://www.tiktok.com/@higary__ अभी GARY खरीदें!

GARY (GARY) टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस विश्लेषण GARY (GARY) के लिए प्रमुख टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस डेटा एक्सप्लोर करें, जिसमें मार्केट कैपिटलाइज़ेशन, आपूर्ति विवरण, FDV और प्राइस हिस्ट्री शामिल हैं. एक नज़र में टोकन के वर्तमान प्राइस और मार्केट पोज़ीशन को समझें. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन: $ 2.25M $ 2.25M $ 2.25M कुल आपूर्ति: $ 999.78M $ 999.78M $ 999.78M मार्केट में उपलब्ध राशि: $ 999.78M $ 999.78M $ 999.78M FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): $ 2.25M $ 2.25M $ 2.25M अब तक का सबसे उच्च स्तर: $ 0.0053833 $ 0.0053833 $ 0.0053833 अब तक का सबसे कम स्तर: $ 0 $ 0 $ 0 मौजूदा प्राइस: $ 0.00223987 $ 0.00223987 $ 0.00223987 GARY (GARY) प्राइस के बारे में अधिक जानें

GARY (GARY) टोकन का अर्थशास्त्र: मुख्य मीट्रिक्स की व्याख्या और उपयोग के मामले GARY (GARY) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझना इसकी दीर्घकालिक वैल्यू, स्थिरता और क्षमता का विश्लेषण करने के लिए आवश्यक है. प्रमुख मीट्रिक्स और उनकी गणना कैसे की जाती है: कुल आपूर्ति: GARY टोकन की अधिकतम संख्या जो अब तक बनाई गई है या भविष्य में कभी बनाई जाएगी. मार्केट में उपलब्ध राशि: वर्तमान में मार्केट में तथा जनता के हाथों में उपलब्ध टोकन की संख्या. अधिकतम आपूर्ति: कुल कितने GARY मौजूद हो सकते हैं, जिन पर एक हार्ड कैप होती है. FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): वर्तमान प्राइस x अधिकतम आपूर्ति के रूप में गणना की जाती है, जिससे यह अनुमान मिलता है कि यदि सभी टोकन प्रचलन में हों तो कुल मार्केट कैपिटलाइज़ेशन कितनी होगी. मुद्रास्फ़ीति दर: यह दर्शाता है कि नए टोकन कितनी तेज़ी से पेश किए जाते हैं, जिससे कमी और दीर्घकालिक प्राइस मूवमेंट प्रभावित होते हैं. ट्रेडर के लिए ये मीट्रिक्स क्यों मायने रखते हैं? मार्केट में उपलब्ध उच्च राशि = अधिक लिक्विडिटी. सीमित अधिकतम आपूर्ति + कम मुद्रास्फीति = दीर्घकालिक प्राइस वृद्धि की संभावना. पारदर्शी टोकन वितरण = प्रोजेक्ट में बेहतर विश्वास और केंद्रीकृत नियंत्रण का कम जोखिम. कम मौजूदा मार्केट कैप के साथ उच्च FDV = संभावित अधिमूल्यन संकेत. अब जब आप GARY के टोकन अर्थशास्त्र को समझ गए हैं, तो GARY टोकन का लाइव प्राइस एक्सप्लोर करें!

