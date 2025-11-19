एक्सचेंजDEX+
Gap Tooth Lizard का आज का लाइव मूल्य 0.000002 USD है.$GAPPY का मार्केट कैप 199,987 USD है. भारत में $GAPPY से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

$GAPPY की अधिक जानकारी

$GAPPY प्राइस की जानकारी

$GAPPY क्या है

$GAPPY आधिकारिक वेबसाइट

$GAPPY टोकन का अर्थशास्त्र

$GAPPY प्राइस का पूर्वानुमान

Gap Tooth Lizard लोगो

Gap Tooth Lizard मूल्य ($GAPPY)

1 $GAPPY से USD लाइव प्राइस:

+1.00%1D
Gap Tooth Lizard ($GAPPY) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 17:11:51 (UTC+8)

Gap Tooth Lizard का आज का मूल्य

आज Gap Tooth Lizard ($GAPPY) का लाइव मूल्य $ 0.0000020 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 1.03% का बदलाव आया है. मौजूदा $GAPPY से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.0000020 प्रति $GAPPY है.

$ 199,987 के मार्केट कैप के अनुसार Gap Tooth Lizard करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 99.91B $GAPPY है. पिछले 24 घंटों के दौरान, $GAPPY की ट्रेडिंग $ 0.00000197 (निम्न) और $ 0.0000024 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.00004032 और सबसे निम्न स्तर $ 0.00000192 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में $GAPPY में पिछले एक घंटे में -- और पिछले 7 दिनों में -21.06% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

Gap Tooth Lizard ($GAPPY) मार्केट की जानकारी

Gap Tooth Lizard का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 199.99K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. $GAPPY की मार्केट में उपलब्ध राशि 99.91B है, कुल आपूर्ति 99906805287.48557 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 199.99K है.

Gap Tooth Lizard की प्राइस हिस्ट्री USD

--

+1.03%

-21.06%

-21.06%

Gap Tooth Lizard ($GAPPY) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Gap Tooth Lizard का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Gap Tooth Lizard का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000015636 था.
पिछले 60 दिनों में, Gap Tooth Lizard का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000016645 था.
पिछले 90 दिनों में, Gap Tooth Lizard का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0+1.03%
30 दिन$ -0.0000015636-78.18%
60 दिन$ -0.0000016645-83.22%
90 दिन$ 0--

Gap Tooth Lizard के लिए प्राइस पूर्वानुमान

Gap Tooth Lizard ($GAPPY) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में $GAPPY का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
Gap Tooth Lizard ($GAPPY) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, Gap Tooth Lizard के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

जानना चाहते हैं कि 2025-2026 में Gap Tooth Lizard की प्राइस क्या होगी? वर्ष 2025-2026 के लिए $GAPPY के प्राइस पूर्वानुमान के लिए Gap Tooth Lizardप्राइस पूर्वानुमान पर क्लिक करके हमारे प्राइस पूर्वानुमान पेज पर जाएँ.

Gap Tooth Lizard ($GAPPY) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Gap Tooth Lizard

2030 में 1 Gap Tooth Lizard का मूल्य कितना होगा?
अगर Gap Tooth Lizard 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. Gap Tooth Lizard के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 17:11:51 (UTC+8)

Gap Tooth Lizard ($GAPPY) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

Gap Tooth Lizard के बारे में और जानें

एक्सप्लोर करने के लिए और क्रिप्टोकरेंसी

प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी, जिनका मार्केट डेटा MEXC पर उपलब्ध है

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.