GAMER लोगो

GAMER मूल्य (GMR)

गैर-सूचीबद्ध

$0.0021554
-2.10%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
GAMER (GMR) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 02:13:58 (UTC+8)

GAMER (GMR) प्राइस की जानकारी (USD)

$ 0.00212868
24 घंटे में न्यूनतम
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.213187
$ 0
+0.24%

-2.12%

-14.90%

-14.90%

GAMER (GMR) रियल-टाइम प्राइस $0.00215597 है. पिछले 24 घंटों में, GMR ने $ 0.00212868 के कम और $ 0.00221086 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. GMR की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.213187 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में GMR में +0.24%, 24 घंटों में -2.12%, तथा पिछले 7 दिनों में -14.90% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

GAMER (GMR) मार्केट की जानकारी

$ 709.98K
$ 709.98K$ 709.98K

--
----

$ 709.98K
$ 709.98K$ 709.98K

329.64M
329.64M 329.64M

329,637,593.169788
329,637,593.169788 329,637,593.169788

GAMER का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 709.98K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. GMR की मार्केट में उपलब्ध राशि 329.64M है, कुल आपूर्ति 329637593.169788 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 709.98K है.

GAMER (GMR) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, GAMER का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, GAMER का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000631815 था.
पिछले 60 दिनों में, GAMER का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0013403167 था.
पिछले 90 दिनों में, GAMER का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0008188488319921162 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-2.12%
30 दिन$ -0.0000631815-2.93%
60 दिन$ +0.0013403167+62.17%
90 दिन$ +0.0008188488319921162+61.24%

GAMER (GMR) क्या है

We aim to bring the gaming community, content creators and game developers together with GMR. Content Creators, Game Developers & Gaming Platforms will be able to create, showcase and sell personal NFT's on our platform. Our gamer vault will be a place for everyone. You will be able to create your own profile, follow your favourite game categories. follow your favourite content creators and channels, support streamers & creators directly using GMR, enter competitions and tournaments. leaderboards with profiles, GMR lottery, live stream integrations and much much more.

GAMER प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में GAMER (GMR) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके GAMER (GMR) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? GAMER के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब GAMER प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

GMR लोकल करेंसी में

GAMER (GMR) टोकन का अर्थशास्त्र

GAMER (GMR) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. GMR टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: GAMER (GMR) के बारे में अन्य प्रश्न

आज GAMER (GMR) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव GMR प्राइस 0.00215597 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
GMR से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
GMR से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00215597 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
GAMER का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
GMR के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 709.98K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
GMR की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
GMR की मार्केट में उपलब्ध राशि 329.64M USD है.
GMR की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
GMR ने 0.213187 USD की ATH प्राइस हासिल की.
GMR का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
GMR ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
GMR का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
GMR के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या GMR इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष GMR इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए GMR का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 02:13:58 (UTC+8)

