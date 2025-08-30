GameM Token मूल्य (GMT)
GameM Token (GMT) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, GMT ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. GMT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में GMT में +0.38%, 24 घंटों में -2.50%, तथा पिछले 7 दिनों में -2.39% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
GameM Token का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 421.13K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. GMT की मार्केट में उपलब्ध राशि 2.60B है, कुल आपूर्ति 2600000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 421.13K है.
आज के दिन के दौरान, GameM Token का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, GameM Token का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, GameM Token का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, GameM Token का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-2.50%
|30 दिन
|$ 0
|-31.69%
|60 दिन
|$ 0
|-59.54%
|90 दिन
|$ 0
|--
GameM Global is a next-generation GameFi ecosystem that merges blockchain, gaming, and decentralized finance on BNB Smart Chain. It empowers players and developers to participate in competitive gaming, own digital assets, and engage in a transparent, decentralized economy. The project’s mission is to connect global users in a vibrant Metaverse where real-world value is created through gaming — from casual play to strategic battles — all while earning and investing via GMT tokens.
GameM Token (GMT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. GMT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
