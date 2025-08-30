Game Guide मूल्य (GG)
-0.47%
-5.57%
-29.42%
-29.42%
Game Guide (GG) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, GG ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. GG की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में GG में -0.47%, 24 घंटों में -5.57%, तथा पिछले 7 दिनों में -29.42% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Game Guide का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 44.80K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. GG की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 44.80K है.
आज के दिन के दौरान, Game Guide का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Game Guide का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Game Guide का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Game Guide का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-5.57%
|30 दिन
|$ 0
|-63.97%
|60 दिन
|$ 0
|-88.96%
|90 दिन
|$ 0
|--
Game Guide ($GG) is a community-driven token and open template initiated by Adam, the developer of SURV, to demonstrate a streamlined approach to turning Web2 games into Web3 applications using the Idos Games platform. By leveraging real code, video documentation, and a playable demo (Survival.io), the guide walks developers through the full process of token integration, wallet connectivity, and on-chain game logic on BNB Chain. The aim is to show that launching a Web3 game no longer demands large development teams or venture capital — just practical tools, accessible infrastructure, and community support. $GG serves as both the utility and reward layer for experiments, incentives, and community-driven iterations. It’s a practical path into GameFi, built for builders.
