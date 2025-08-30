Game Bee मूल्य (GBB)
Game Bee (GBB) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, GBB ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. GBB की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01479955 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में GBB में -0.22%, 24 घंटों में +0.52%, तथा पिछले 7 दिनों में -2.70% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Game Bee का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 12.95K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. GBB की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 12.95K है.
आज के दिन के दौरान, Game Bee का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Game Bee का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Game Bee का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Game Bee का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+0.52%
|30 दिन
|$ 0
|+5.93%
|60 दिन
|$ 0
|+21.06%
|90 दिन
|$ 0
|--
$GBB ( GameBeeBSC ) isn’t just another memecoin. It’s a movement, a manifestation of eSports energy reimagined through the lens of meme culture. Its purpose is to deconstruct the spirit of competitive gaming and invite more people to join the game, freeing themselves from the constraints of reality. It’s not just playful or silly—it’s a spiritual revolution. Ca:0xe6cf62bf8bc5bdb05be4dd9c57f8899df3741226
