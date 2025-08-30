GAME मूल्य (GAMES)
GAME (GAMES) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, GAMES ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. GAMES की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में GAMES में +0.13%, 24 घंटों में -0.35%, तथा पिछले 7 दिनों में -9.34% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
GAME का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 103.09K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. GAMES की मार्केट में उपलब्ध राशि 6.00B है, कुल आपूर्ति 10000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 171.82K है.
आज के दिन के दौरान, GAME का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, GAME का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, GAME का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, GAME का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-0.35%
|30 दिन
|$ 0
|-35.77%
|60 दिन
|$ 0
|-66.22%
|90 दिन
|$ 0
|--
Game aims to deliver a complete web3 ecosystem fully dedicated to gaming. We are providing to players, game studios and users the infrastructure to earn sustainable revenue on their passion for web3 games. With a purposely built blockchain focusing on high-speed and throughput, Game will unlock the true potential of web3 gaming. Game Chain is a high-performance EVM network, built on the Arbitrum-stack utilizing Celestia data availability with near-instant finality. All powered by the advanced and fast G2 sequencer. Game offer seamless and trustless interoperability with all EVM ecosystems. Developers can utilize known libraries and toolings such as Remix and Metamask. Unlocking a endless possibilities for developers and creators to build on the Game Chain.
GAME (GAMES) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. GAMES टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
