Galaxy Fight Club लोगो

Galaxy Fight Club मूल्य (GCOIN)

गैर-सूचीबद्ध

1 GCOIN से USD लाइव प्राइस:

$0.00165965
$0.00165965
-1.00%1D
USD
Galaxy Fight Club (GCOIN) मूल्य का लाइव चार्ट
Galaxy Fight Club (GCOIN) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00160095
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00167798
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00160095
$ 0.00167798
$ 2.16
$ 0.00107154
+3.62%

-1.01%

-4.67%

-4.67%

Galaxy Fight Club (GCOIN) रियल-टाइम प्राइस $0.00166003 है. पिछले 24 घंटों में, GCOIN ने $ 0.00160095 के कम और $ 0.00167798 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. GCOIN की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 2.16 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00107154 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में GCOIN में +3.62%, 24 घंटों में -1.01%, तथा पिछले 7 दिनों में -4.67% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Galaxy Fight Club (GCOIN) मार्केट की जानकारी

$ 132.10K
--
$ 248.51K
79.59M
149,735,250.0
Galaxy Fight Club का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 132.10K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. GCOIN की मार्केट में उपलब्ध राशि 79.59M है, कुल आपूर्ति 149735250.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 248.51K है.

Galaxy Fight Club (GCOIN) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Galaxy Fight Club का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Galaxy Fight Club का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0004744138 था.
पिछले 60 दिनों में, Galaxy Fight Club का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0003003488 था.
पिछले 90 दिनों में, Galaxy Fight Club का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0001073195360446993 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-1.01%
30 दिन$ -0.0004744138-28.57%
60 दिन$ +0.0003003488+18.09%
90 दिन$ +0.0001073195360446993+6.91%

Galaxy Fight Club (GCOIN) क्या है

NFT collection with a cross-IP, cross-platform PvP fighting game where players can use their avatars to battle, win, and earn.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Galaxy Fight Club (GCOIN) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Galaxy Fight Club प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Galaxy Fight Club (GCOIN) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Galaxy Fight Club (GCOIN) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Galaxy Fight Club के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Galaxy Fight Club प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

GCOIN लोकल करेंसी में

Galaxy Fight Club (GCOIN) टोकन का अर्थशास्त्र

Galaxy Fight Club (GCOIN) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. GCOIN टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Galaxy Fight Club (GCOIN) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Galaxy Fight Club (GCOIN) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव GCOIN प्राइस 0.00166003 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
GCOIN से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
GCOIN से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00166003 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Galaxy Fight Club का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
GCOIN के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 132.10K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
GCOIN की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
GCOIN की मार्केट में उपलब्ध राशि 79.59M USD है.
GCOIN की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
GCOIN ने 2.16 USD की ATH प्राइस हासिल की.
GCOIN का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
GCOIN ने 0.00107154 USD की ATL प्राइस देखी.
GCOIN का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
GCOIN के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या GCOIN इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष GCOIN इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए GCOIN का प्राइस का अनुमान देखें.
