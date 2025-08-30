Gala Film मूल्य (FILM)
Gala Film (FILM) रियल-टाइम प्राइस $0.0166417 है. पिछले 24 घंटों में, FILM ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. FILM की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.234889 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00537361 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में FILM में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +3.66% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Gala Film का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.15M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. FILM की मार्केट में उपलब्ध राशि 129.23M है, कुल आपूर्ति 129232948.8978633 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.15M है.
आज के दिन के दौरान, Gala Film का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Gala Film का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000941637 था.
पिछले 60 दिनों में, Gala Film का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0029677959 था.
पिछले 90 दिनों में, Gala Film का USD में मूल्य बदलाव $ +0.006269422512408015 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ +0.0000941637
|+0.57%
|60 दिन
|$ +0.0029677959
|+17.83%
|90 दिन
|$ +0.006269422512408015
|+60.44%
Gala Film is a Web3 entertainment platform where movie lovers and filmmakers are rewarded for diving into the content they love. By leveraging on-chain ownership and decentralized content delivery, Gala Film aligns incentives for both creators and fans, offering rewards for their engagement— all while making it a fun, gamified experience. Gala Film is built by the visionary team behind Gala Games, under the leadership of Eric Schiermeyer, the Founder and CEO of Gala. With a remarkable legacy that includes co-founding Zynga and serving as CTO of MySpace, Eric brings decades of experience in tech and entertainment innovation.
