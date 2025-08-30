FILM की अधिक जानकारी

Gala Film लोगो

Gala Film मूल्य (FILM)

गैर-सूचीबद्ध

1 FILM से USD लाइव प्राइस:

$0.0166417
0.00%1D
mexc
USD
Gala Film (FILM) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 00:58:36 (UTC+8)

Gala Film (FILM) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0
$ 0.234889
$ 0.00537361
--

--

+3.66%

+3.66%

Gala Film (FILM) रियल-टाइम प्राइस $0.0166417 है. पिछले 24 घंटों में, FILM ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. FILM की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.234889 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00537361 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में FILM में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +3.66% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Gala Film (FILM) मार्केट की जानकारी

$ 2.15M
--
$ 2.15M
129.23M
129,232,948.8978633
Gala Film का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.15M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. FILM की मार्केट में उपलब्ध राशि 129.23M है, कुल आपूर्ति 129232948.8978633 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.15M है.

Gala Film (FILM) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Gala Film का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Gala Film का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000941637 था.
पिछले 60 दिनों में, Gala Film का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0029677959 था.
पिछले 90 दिनों में, Gala Film का USD में मूल्य बदलाव $ +0.006269422512408015 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0--
30 दिन$ +0.0000941637+0.57%
60 दिन$ +0.0029677959+17.83%
90 दिन$ +0.006269422512408015+60.44%

Gala Film (FILM) क्या है

Gala Film is a Web3 entertainment platform where movie lovers and filmmakers are rewarded for diving into the content they love. By leveraging on-chain ownership and decentralized content delivery, Gala Film aligns incentives for both creators and fans, offering rewards for their engagement— all while making it a fun, gamified experience. Gala Film is built by the visionary team behind Gala Games, under the leadership of Eric Schiermeyer, the Founder and CEO of Gala. With a remarkable legacy that includes co-founding Zynga and serving as CTO of MySpace, Eric brings decades of experience in tech and entertainment innovation.

Gala Film प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Gala Film (FILM) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Gala Film (FILM) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Gala Film के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Gala Film प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

FILM लोकल करेंसी में

Gala Film (FILM) टोकन का अर्थशास्त्र

Gala Film (FILM) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. FILM टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Gala Film (FILM) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Gala Film (FILM) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव FILM प्राइस 0.0166417 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
FILM से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
FILM से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.0166417 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Gala Film का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
FILM के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.15M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
FILM की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
FILM की मार्केट में उपलब्ध राशि 129.23M USD है.
FILM की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
FILM ने 0.234889 USD की ATH प्राइस हासिल की.
FILM का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
FILM ने 0.00537361 USD की ATL प्राइस देखी.
FILM का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
FILM के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या FILM इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष FILM इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए FILM का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.