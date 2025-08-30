gAInzy मूल्य ($GNZ)
gAInzy ($GNZ) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, $GNZ ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. $GNZ की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.02999962 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में $GNZ में +0.73%, 24 घंटों में -0.12%, तथा पिछले 7 दिनों में +4.08% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
gAInzy का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 21.62K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. $GNZ की मार्केट में उपलब्ध राशि 899.79M है, कुल आपूर्ति 999799828.34013 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 24.03K है.
आज के दिन के दौरान, gAInzy का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, gAInzy का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, gAInzy का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, gAInzy का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-0.12%
|30 दिन
|$ 0
|+11.65%
|60 दिन
|$ 0
|-8.32%
|90 दिन
|$ 0
|--
gAInz is a swarm of AI health agents designed to revolutionize your fitness, productivity, and career. Backed by cutting-edge AI prowess and research, gAInz delivers personalized workout plans, nutrition advice, motivation, and health tracking, all accessible via Twitter and WhatsApp. The gAInzy token powers this swarm, enabling users to query AI agents and unlock their full potential. With features like guided exercise videos, voice-note support, and daily updates, it’s your ultimate fitness companion. Coming soon: AI body scanning, Pulse wearable integration, and tailored health metrics. gAInz evolves with you, helping you 10x your goals effortlessly.
gAInzy ($GNZ) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. $GNZ टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
