Gabin Noosum मूल्य (NOOSUM)

1 NOOSUM से USD लाइव प्राइस:

--
----
-4.70%1D
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
Gabin Noosum (NOOSUM) मूल्य का लाइव चार्ट
Gabin Noosum (NOOSUM) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
24 घंटे में न्यूनतम
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00590743
$ 0.00590743$ 0.00590743

+0.22%

-4.78%

+8.87%

+8.87%

Gabin Noosum (NOOSUM) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, NOOSUM ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. NOOSUM की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00590743 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में NOOSUM में +0.22%, 24 घंटों में -4.78%, तथा पिछले 7 दिनों में +8.87% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Gabin Noosum (NOOSUM) मार्केट की जानकारी

$ 38.63K
$ 38.63K$ 38.63K

$ 38.63K
$ 38.63K$ 38.63K

799.58M
799.58M 799.58M

799,584,376.077529
799,584,376.077529 799,584,376.077529

Gabin Noosum का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 38.63K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. NOOSUM की मार्केट में उपलब्ध राशि 799.58M है, कुल आपूर्ति 799584376.077529 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 38.63K है.

Gabin Noosum (NOOSUM) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Gabin Noosum का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Gabin Noosum का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Gabin Noosum का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Gabin Noosum का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-4.78%
30 दिन$ 0+47.90%
60 दिन$ 0+137.18%
90 दिन$ 0--

Gabin Noosum (NOOSUM) क्या है

Gabin Noosum "The Grate Riplacemint" for when Boden's dimentia takes him out of the race.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है.

Gabin Noosum (NOOSUM) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Gabin Noosum प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Gabin Noosum (NOOSUM) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Gabin Noosum (NOOSUM) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Gabin Noosum के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Gabin Noosum प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

NOOSUM लोकल करेंसी में

Gabin Noosum (NOOSUM) टोकन का अर्थशास्त्र

Gabin Noosum (NOOSUM) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. NOOSUM टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Gabin Noosum (NOOSUM) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Gabin Noosum (NOOSUM) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव NOOSUM प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
NOOSUM से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
NOOSUM से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Gabin Noosum का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
NOOSUM के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 38.63K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
NOOSUM की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
NOOSUM की मार्केट में उपलब्ध राशि 799.58M USD है.
NOOSUM की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
NOOSUM ने 0.00590743 USD की ATH प्राइस हासिल की.
NOOSUM का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
NOOSUM ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
NOOSUM का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
NOOSUM के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या NOOSUM इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष NOOSUM इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए NOOSUM का प्राइस का अनुमान देखें.
Gabin Noosum (NOOSUM) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-29 11:32:51इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
PYTH Surges Over 100% in 24 Hours, Possibly Driven by Upgrade to "U.S. Economic Data Infrastructure"
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million

