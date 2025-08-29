FXN की अधिक जानकारी

FXN प्राइस की जानकारी

FXN आधिकारिक वेबसाइट

FXN टोकन का अर्थशास्त्र

FXN प्राइस का पूर्वानुमान

FXN मूल्य (FXN)

1 FXN से USD लाइव प्राइस:

$0.0015228
$0.0015228
+1.90%1D
FXN (FXN) मूल्य का लाइव चार्ट
FXN (FXN) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00147646
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00161806
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00147646
$ 0.00161806
$ 0.100312
$ 0.001064
-0.92%

+1.94%

+12.41%

+12.41%

FXN (FXN) रियल-टाइम प्राइस $0.0015228 है. पिछले 24 घंटों में, FXN ने $ 0.00147646 के कम और $ 0.00161806 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. FXN की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.100312 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.001064 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में FXN में -0.92%, 24 घंटों में +1.94%, तथा पिछले 7 दिनों में +12.41% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

FXN (FXN) मार्केट की जानकारी

$ 1.37M
--
$ 1.52M
899.99M
999,953,609.080584
FXN का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.37M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. FXN की मार्केट में उपलब्ध राशि 899.99M है, कुल आपूर्ति 999953609.080584 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.52M है.

FXN (FXN) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, FXN का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, FXN का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0002196672 था.
पिछले 60 दिनों में, FXN का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000960536 था.
पिछले 90 दिनों में, FXN का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0+1.94%
30 दिन$ +0.0002196672+14.43%
60 दिन$ -0.0000960536-6.30%
90 दिन$ 0--

FXN (FXN) क्या है

FXN created the first ever universal AI Swarm Tech. By being universal, FXN can integrate with any framework that exists or will exist. FXN also created Room2Room, which allows agents to be connected with each other as well as have a narrator/director. This technology allows developers and creators to bring more life to their agents and brands they want to build. The proof of technology exists in the current 5 running agents.

FXN प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में FXN (FXN) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके FXN (FXN) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? FXN के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब FXN प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

FXN लोकल करेंसी में

FXN (FXN) टोकन का अर्थशास्त्र

FXN (FXN) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. FXN टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: FXN (FXN) के बारे में अन्य प्रश्न

आज FXN (FXN) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव FXN प्राइस 0.0015228 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
FXN से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
FXN से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.0015228 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
FXN का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
FXN के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.37M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
FXN की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
FXN की मार्केट में उपलब्ध राशि 899.99M USD है.
FXN की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
FXN ने 0.100312 USD की ATH प्राइस हासिल की.
FXN का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
FXN ने 0.001064 USD की ATL प्राइस देखी.
FXN का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
FXN के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या FXN इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष FXN इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए FXN का प्राइस का अनुमान देखें.
