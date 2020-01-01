Fusion AI (FUSION) टोकन का अर्थशास्त्र
Fusion is a revolutionary no-code platform that empowers users to transform their ideas into fully functional applications effortlessly. By harnessing advanced Large Language Model (LLM) technology, Fusion bridges the gap between conceptualization and application development. Whether you're a seasoned developer or a non-technical innovator, Fusion enables you to create high-quality, production-ready applications with unparalleled speed and precision.
Mission Fusion’s mission is to democratize software development by eliminating the barriers of technical complexity. It empowers individuals and organizations to turn their ideas into reality, fostering innovation and accelerating the pace of digital transformation across industries.
Fusion AI (FUSION) टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस विश्लेषण
Fusion AI (FUSION) टोकन का अर्थशास्त्र: मुख्य मीट्रिक्स की व्याख्या और उपयोग के मामले
Fusion AI (FUSION) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझना इसकी दीर्घकालिक वैल्यू, स्थिरता और क्षमता का विश्लेषण करने के लिए आवश्यक है.
प्रमुख मीट्रिक्स और उनकी गणना कैसे की जाती है:
कुल आपूर्ति:
FUSION टोकन की अधिकतम संख्या जो अब तक बनाई गई है या भविष्य में कभी बनाई जाएगी.
मार्केट में उपलब्ध राशि:
वर्तमान में मार्केट में तथा जनता के हाथों में उपलब्ध टोकन की संख्या.
अधिकतम आपूर्ति:
कुल कितने FUSION मौजूद हो सकते हैं, जिन पर एक हार्ड कैप होती है.
FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन):
वर्तमान प्राइस x अधिकतम आपूर्ति के रूप में गणना की जाती है, जिससे यह अनुमान मिलता है कि यदि सभी टोकन प्रचलन में हों तो कुल मार्केट कैपिटलाइज़ेशन कितनी होगी.
मुद्रास्फ़ीति दर:
यह दर्शाता है कि नए टोकन कितनी तेज़ी से पेश किए जाते हैं, जिससे कमी और दीर्घकालिक प्राइस मूवमेंट प्रभावित होते हैं.
ट्रेडर के लिए ये मीट्रिक्स क्यों मायने रखते हैं?
मार्केट में उपलब्ध उच्च राशि = अधिक लिक्विडिटी.
सीमित अधिकतम आपूर्ति + कम मुद्रास्फीति = दीर्घकालिक प्राइस वृद्धि की संभावना.
पारदर्शी टोकन वितरण = प्रोजेक्ट में बेहतर विश्वास और केंद्रीकृत नियंत्रण का कम जोखिम.
कम मौजूदा मार्केट कैप के साथ उच्च FDV = संभावित अधिमूल्यन संकेत.
अब जब आप FUSION के टोकन अर्थशास्त्र को समझ गए हैं, तो FUSION टोकन का लाइव प्राइस एक्सप्लोर करें!
