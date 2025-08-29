FURM की अधिक जानकारी

Furmula लोगो

Furmula मूल्य (FURM)

गैर-सूचीबद्ध

1 FURM से USD लाइव प्राइस:

$0.0023593
$0.0023593$0.0023593
-13.80%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Furmula (FURM) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:40:59 (UTC+8)

Furmula (FURM) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00234726
$ 0.00234726$ 0.00234726
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00273925
$ 0.00273925$ 0.00273925
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00234726
$ 0.00234726$ 0.00234726

$ 0.00273925
$ 0.00273925$ 0.00273925

$ 0.052176
$ 0.052176$ 0.052176

$ 0.00223883
$ 0.00223883$ 0.00223883

-0.12%

-13.32%

-16.51%

-16.51%

Furmula (FURM) रियल-टाइम प्राइस $0.00237415 है. पिछले 24 घंटों में, FURM ने $ 0.00234726 के कम और $ 0.00273925 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. FURM की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.052176 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00223883 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में FURM में -0.12%, 24 घंटों में -13.32%, तथा पिछले 7 दिनों में -16.51% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Furmula (FURM) मार्केट की जानकारी

$ 1.77M
$ 1.77M$ 1.77M

--
----

$ 2.18M
$ 2.18M$ 2.18M

752.00M
752.00M 752.00M

924,906,765.785902
924,906,765.785902 924,906,765.785902

Furmula का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.77M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. FURM की मार्केट में उपलब्ध राशि 752.00M है, कुल आपूर्ति 924906765.785902 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.18M है.

Furmula (FURM) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Furmula का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00036510504402514 था.
पिछले 30 दिनों में, Furmula का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0001463074 था.
पिछले 60 दिनों में, Furmula का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0002784896 था.
पिछले 90 दिनों में, Furmula का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00036510504402514-13.32%
30 दिन$ -0.0001463074-6.16%
60 दिन$ -0.0002784896-11.73%
90 दिन$ 0--

Furmula (FURM) क्या है

Furmula combines the high-adrenaline world of racing with blockchain technology on the Solana network. Our decentralized GameFi platform leverages the transparency and security of blockchain to bring fair, competitive racing gameplay to all racing fans and crypto enthusiasts alike. Furmula introduces a groundbreaking gameplay model that redefines blockchain racing. Your performance and progression are directly tied to the NFTs you hold, which determine your racing tier. Each NFT unlocks unique abilities, advantages, and strategies, enhancing your competitiveness on the track. This innovative system integrates real-time race mechanics with NFT utility, creating an immersive and dynamic experience. Players must skillfully combine their NFT assets with racing strategies to climb the leaderboard and claim rewards. By merging blockchain technology with engaging gameplay, Furmula offers a unique and interactive environment for both racing enthusiasts and crypto enthusiasts alike.

Furmula प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Furmula (FURM) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Furmula (FURM) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Furmula के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Furmula प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

FURM लोकल करेंसी में

Furmula (FURM) टोकन का अर्थशास्त्र

Furmula (FURM) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. FURM टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Furmula (FURM) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Furmula (FURM) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव FURM प्राइस 0.00237415 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
FURM से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
FURM से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00237415 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Furmula का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
FURM के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.77M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
FURM की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
FURM की मार्केट में उपलब्ध राशि 752.00M USD है.
FURM की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
FURM ने 0.052176 USD की ATH प्राइस हासिल की.
FURM का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
FURM ने 0.00223883 USD की ATL प्राइस देखी.
FURM का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
FURM के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या FURM इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष FURM इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए FURM का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:40:59 (UTC+8)

