Furmula (FURM) रियल-टाइम प्राइस $0.00237415 है. पिछले 24 घंटों में, FURM ने $ 0.00234726 के कम और $ 0.00273925 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. FURM की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.052176 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00223883 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में FURM में -0.12%, 24 घंटों में -13.32%, तथा पिछले 7 दिनों में -16.51% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Furmula का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.77M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. FURM की मार्केट में उपलब्ध राशि 752.00M है, कुल आपूर्ति 924906765.785902 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.18M है.
आज के दिन के दौरान, Furmula का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00036510504402514 था.
पिछले 30 दिनों में, Furmula का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0001463074 था.
पिछले 60 दिनों में, Furmula का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0002784896 था.
पिछले 90 दिनों में, Furmula का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.00036510504402514
|-13.32%
|30 दिन
|$ -0.0001463074
|-6.16%
|60 दिन
|$ -0.0002784896
|-11.73%
|90 दिन
|$ 0
|--
Furmula combines the high-adrenaline world of racing with blockchain technology on the Solana network. Our decentralized GameFi platform leverages the transparency and security of blockchain to bring fair, competitive racing gameplay to all racing fans and crypto enthusiasts alike. Furmula introduces a groundbreaking gameplay model that redefines blockchain racing. Your performance and progression are directly tied to the NFTs you hold, which determine your racing tier. Each NFT unlocks unique abilities, advantages, and strategies, enhancing your competitiveness on the track. This innovative system integrates real-time race mechanics with NFT utility, creating an immersive and dynamic experience. Players must skillfully combine their NFT assets with racing strategies to climb the leaderboard and claim rewards. By merging blockchain technology with engaging gameplay, Furmula offers a unique and interactive environment for both racing enthusiasts and crypto enthusiasts alike.
