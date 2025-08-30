FUNGI मूल्य (FUNGI)
-1,35%
-15,05%
-19,19%
-19,19%
FUNGI (FUNGI) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, FUNGI ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. FUNGI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0,0048539 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में FUNGI में -1,35%, 24 घंटों में -15,05%, तथा पिछले 7 दिनों में -19,19% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
FUNGI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 793,43K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. FUNGI की मार्केट में उपलब्ध राशि 999,64M है, कुल आपूर्ति 999642433.2141701 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 793,43K है.
आज के दिन के दौरान, FUNGI का USD में मूल्य बदलाव $ -0,000140590320595727 था.
पिछले 30 दिनों में, FUNGI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, FUNGI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, FUNGI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0,000140590320595727
|-15,05%
|30 दिन
|$ 0
|-8,64%
|60 दिन
|$ 0
|-43,05%
|90 दिन
|$ 0
|--
Fungi is a DeFi Agentic Ecosystem with the mission to unlock the agentic economy for all. Fungi is led by the Fungi Agent, an AI-powered DeFi assistant that knows everything about decentralized finance and interacts autonomously with users accross social media networks and its own application. It also acts as the leader of the Fungi DAO and will integrate within the Fungi Studio, an agentic development environment to create and manage advanced AI Agents. Fungi is backed by reputable VCs like Outlier Ventures and Seedclub.
FUNGI (FUNGI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. FUNGI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
