Full Moon का आज का लाइव मूल्य 0.00832528 USD है.FM का मार्केट कैप 4,482,610 USD है. भारत में FM से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

Full Moon मूल्य (FM)

1 FM से USD लाइव प्राइस:

$0.00833072
$0.00833072
+9.90%1D
USD
Full Moon (FM) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 15:55:32 (UTC+8)

Full Moon का आज का मूल्य

आज Full Moon (FM) का लाइव मूल्य $ 0.00832528 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 10.50% का बदलाव आया है. मौजूदा FM से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.00832528 प्रति FM है.

$ 4,482,610 के मार्केट कैप के अनुसार Full Moon करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 538.80M FM है. पिछले 24 घंटों के दौरान, FM की ट्रेडिंग $ 0.0075342 (निम्न) और $ 0.00837634 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.04230323 और सबसे निम्न स्तर $ 0.00630962 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में FM में पिछले एक घंटे में +4.23% और पिछले 7 दिनों में -14.54% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

Full Moon (FM) मार्केट की जानकारी

$ 4.48M
$ 4.48M

--
--

$ 166.39M
$ 166.39M

538.80M
538.80M

20,000,000,000.0
20,000,000,000.0

Full Moon का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 4.48M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. FM की मार्केट में उपलब्ध राशि 538.80M है, कुल आपूर्ति 20000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 166.39M है.

Full Moon की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.0075342
$ 0.0075342
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00837634
$ 0.00837634
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.0075342
$ 0.0075342

$ 0.00837634
$ 0.00837634

$ 0.04230323
$ 0.04230323

$ 0.00630962
$ 0.00630962

+4.23%

+10.50%

-14.54%

-14.54%

Full Moon (FM) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Full Moon का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00079108 था.
पिछले 30 दिनों में, Full Moon का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0024544482 था.
पिछले 60 दिनों में, Full Moon का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0042439088 था.
पिछले 90 दिनों में, Full Moon का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00976074204001071 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.00079108+10.50%
30 दिन$ -0.0024544482-29.48%
60 दिन$ -0.0042439088-50.97%
90 दिन$ -0.00976074204001071-53.96%

Full Moon के लिए प्राइस पूर्वानुमान

Full Moon (FM) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में FM का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
Full Moon (FM) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, Full Moon के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Full Moon

2030 में 1 Full Moon का मूल्य कितना होगा?
अगर Full Moon 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. Full Moon के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 15:55:32 (UTC+8)

Full Moon (FM) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
11-19 12:49:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
11-18 17:44:47इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
11-17 11:15:44इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
11-17 03:26:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
11-16 18:32:59इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million

Full Moon के बारे में और जानें

$0.00
$0.00

$0.00000
$0.00000

$0.00000
$0.00000

$0.00000
$0.00000

$0.00000
$0.00000

$0.015628
$0.015628

$0.03553
$0.03553

$0.00000000000000006100
$0.00000000000000006100

$0.00000004748
$0.00000004748

$0.0450
$0.0450

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.