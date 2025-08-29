Fulcrom मूल्य (FUL)
-0.93%
-15.57%
+49.51%
+49.51%
Fulcrom (FUL) रियल-टाइम प्राइस $0.01039538 है. पिछले 24 घंटों में, FUL ने $ 0.01027254 के कम और $ 0.01261919 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. FUL की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.04004179 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00315451 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में FUL में -0.93%, 24 घंटों में -15.57%, तथा पिछले 7 दिनों में +49.51% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Fulcrom का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 17.83M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. FUL की मार्केट में उपलब्ध राशि 2.13B है, कुल आपूर्ति 20000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 167.35M है.
आज के दिन के दौरान, Fulcrom का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00191708101656467 था.
पिछले 30 दिनों में, Fulcrom का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0035274403 था.
पिछले 60 दिनों में, Fulcrom का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0091756276 था.
पिछले 90 दिनों में, Fulcrom का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0031159886051038525 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.00191708101656467
|-15.57%
|30 दिन
|$ +0.0035274403
|+33.93%
|60 दिन
|$ +0.0091756276
|+88.27%
|90 दिन
|$ +0.0031159886051038525
|+42.81%
What is the project about? Fulcrom is a decentralised perpetual exchange that allows users to trade leveraged positions with low fees and zero price impact, whilst having the peace of mind that all trades and collateral are stored transparently on-chain. What makes your project unique? Whilst we understand that Perpetuals are indeed a major form of innovation in the space, we also recognise that many of such perpetual contracts are being traded on centralised exchanges, many of which may not be transparent with usage of funds. The team is a strong believer of decentralisation and transparency and with the vision of bringing perpetuals on-chain, Fulcrom was born. History of your project. Fulcrom Beta went live on 28 Feb and had IDO on VVS Finance on 16 Mar. With a short period of around 1 month, we generated 100M accumulative trading volume with more than 5000 active traders. What’s next for your project? Fulcrom is planning to expand our tradable token in pool, further enhance our core product feature with more analytics and visualised data, improving user onboarding journey, as well as hosting trading competition and points system. What can your token be used for? FUL is fulcrom native governance token, with FUL, users can earn platform revenue with staking rewards. We are also planning to utilise FUL in the future trading competition and point system
