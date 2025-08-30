Fufu मूल्य (FUFU)
+0.01%
-1.34%
-2.27%
-2.27%
Fufu (FUFU) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, FUFU ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. FUFU की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.0283095 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में FUFU में +0.01%, 24 घंटों में -1.34%, तथा पिछले 7 दिनों में -2.27% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Fufu का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 12.68K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. FUFU की मार्केट में उपलब्ध राशि 800.00M है, कुल आपूर्ति 799999999.4740055 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 12.68K है.
आज के दिन के दौरान, Fufu का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Fufu का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Fufu का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Fufu का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-1.34%
|30 दिन
|$ 0
|-10.15%
|60 दिन
|$ 0
|-2.52%
|90 दिन
|$ 0
|--
FUFU is a gamified NFT distribution platform through interactive PlayToEarn quizzes, bringing communities together creating a new form of content marketing. The ecosystem's flagship NFT creation and distribution platform is UWUFUFU. A content marketing platform in the form of viral interactive quizzes. It is a user created content, user generated traffic, user generated revenue platform. Quizzes can be used to deploy marketing campaigns in the form of NFTs. NFTs are earned by playing the quizzes through the reward system's delivery mechanism, loot balls. Loot balls may contain NFTs, FUFU token or nothing at all. NFTs have utility itself. Not only do they serve as collectible, but also provide boosts to the reward system drop rate. Holders of the NFTs gain access to the brands future marketing campaigns and events. It could be early access to a new game, or a skin in a game, or new product or merchandise drops, there are endless types of marketing campaigns that can be executed.
Fufu (FUFU) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. FUFU टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
