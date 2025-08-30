FUEGO की अधिक जानकारी

FUEGO लोगो

FUEGO मूल्य (FUEGO)

गैर-सूचीबद्ध

1 FUEGO से USD लाइव प्राइस:

$0.01146573
$0.01146573$0.01146573
-3.60%1D
mexc
USD
FUEGO (FUEGO) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 00:58:10 (UTC+8)

FUEGO (FUEGO) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.01132895
$ 0.01132895$ 0.01132895
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.01209546
$ 0.01209546$ 0.01209546
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.01132895
$ 0.01132895$ 0.01132895

$ 0.01209546
$ 0.01209546$ 0.01209546

$ 0.08759
$ 0.08759$ 0.08759

$ 0.00356484
$ 0.00356484$ 0.00356484

-0.32%

-3.65%

+0.83%

+0.83%

FUEGO (FUEGO) रियल-टाइम प्राइस $0.01146573 है. पिछले 24 घंटों में, FUEGO ने $ 0.01132895 के कम और $ 0.01209546 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. FUEGO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.08759 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00356484 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में FUEGO में -0.32%, 24 घंटों में -3.65%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.83% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

FUEGO (FUEGO) मार्केट की जानकारी

$ 887.92K
$ 887.92K$ 887.92K

--
----

$ 887.92K
$ 887.92K$ 887.92K

77.61M
77.61M 77.61M

77,614,151.00156657
77,614,151.00156657 77,614,151.00156657

FUEGO का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 887.92K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. FUEGO की मार्केट में उपलब्ध राशि 77.61M है, कुल आपूर्ति 77614151.00156657 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 887.92K है.

FUEGO (FUEGO) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, FUEGO का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00043532435843883 था.
पिछले 30 दिनों में, FUEGO का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0047260237 था.
पिछले 60 दिनों में, FUEGO का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0087091082 था.
पिछले 90 दिनों में, FUEGO का USD में मूल्य बदलाव $ +0.004199179594680834 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00043532435843883-3.65%
30 दिन$ +0.0047260237+41.22%
60 दिन$ +0.0087091082+75.96%
90 दिन$ +0.004199179594680834+57.79%

FUEGO (FUEGO) क्या है

FUEGO is The Deflationary Index Fund on Base. A decentralized, deflationary DeFi protocol generating real yield through DAO-selected blue-chip Base Chain tokens. Serving as both a utility and governance token, FUEGO uses deflationary mechanics and liquidity arbitrage to deliver sustainable income and long-term value to holders. In summary, FUEGO is designed to be a foundational, deflationary pairing asset on Base Chain that empowers token holders through DAO governance, protocol-owned liquidity, and sustainable real yield.

FUEGO प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में FUEGO (FUEGO) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके FUEGO (FUEGO) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? FUEGO के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब FUEGO प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

FUEGO लोकल करेंसी में

FUEGO (FUEGO) टोकन का अर्थशास्त्र

FUEGO (FUEGO) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. FUEGO टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: FUEGO (FUEGO) के बारे में अन्य प्रश्न

आज FUEGO (FUEGO) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव FUEGO प्राइस 0.01146573 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
FUEGO से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
FUEGO से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.01146573 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
FUEGO का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
FUEGO के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 887.92K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
FUEGO की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
FUEGO की मार्केट में उपलब्ध राशि 77.61M USD है.
FUEGO की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
FUEGO ने 0.08759 USD की ATH प्राइस हासिल की.
FUEGO का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
FUEGO ने 0.00356484 USD की ATL प्राइस देखी.
FUEGO का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
FUEGO के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या FUEGO इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष FUEGO इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए FUEGO का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 00:58:10 (UTC+8)

