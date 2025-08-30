FROYO की अधिक जानकारी

Froyo Games लोगो

Froyo Games मूल्य (FROYO)

गैर-सूचीबद्ध

1 FROYO से USD लाइव प्राइस:

--
----
-3.70%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Froyo Games (FROYO) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 08:34:26 (UTC+8)

Froyo Games (FROYO) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00001474
$ 0.00001474$ 0.00001474
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00001537
$ 0.00001537$ 0.00001537
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00001474
$ 0.00001474$ 0.00001474

$ 0.00001537
$ 0.00001537$ 0.00001537

$ 0.108955
$ 0.108955$ 0.108955

$ 0.00001151
$ 0.00001151$ 0.00001151

--

-3.78%

-0.19%

-0.19%

Froyo Games (FROYO) रियल-टाइम प्राइस $0.00001476 है. पिछले 24 घंटों में, FROYO ने $ 0.00001474 के कम और $ 0.00001537 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. FROYO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.108955 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00001151 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में FROYO में --, 24 घंटों में -3.78%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.19% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Froyo Games (FROYO) मार्केट की जानकारी

$ 9.87K
$ 9.87K$ 9.87K

--
----

$ 14.76K
$ 14.76K$ 14.76K

668.27M
668.27M 668.27M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Froyo Games का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 9.87K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. FROYO की मार्केट में उपलब्ध राशि 668.27M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 14.76K है.

Froyo Games (FROYO) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Froyo Games का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Froyo Games का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000007093 था.
पिछले 60 दिनों में, Froyo Games का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000087671 था.
पिछले 90 दिनों में, Froyo Games का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00002933465408827209 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-3.78%
30 दिन$ +0.0000007093+4.81%
60 दिन$ -0.0000087671-59.39%
90 दिन$ -0.00002933465408827209-66.52%

Froyo Games (FROYO) क्या है

A multi-chain GameFi infrastructure that gives a rise to the transformation of gaming and esports ecosystem into the Metaverse on #ETH and #BSC

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है.

Froyo Games (FROYO) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Froyo Games प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Froyo Games (FROYO) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Froyo Games (FROYO) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Froyo Games के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Froyo Games प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

FROYO लोकल करेंसी में

Froyo Games (FROYO) टोकन का अर्थशास्त्र

Froyo Games (FROYO) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. FROYO टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Froyo Games (FROYO) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Froyo Games (FROYO) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव FROYO प्राइस 0.00001476 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
FROYO से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
FROYO से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00001476 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Froyo Games का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
FROYO के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 9.87K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
FROYO की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
FROYO की मार्केट में उपलब्ध राशि 668.27M USD है.
FROYO की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
FROYO ने 0.108955 USD की ATH प्राइस हासिल की.
FROYO का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
FROYO ने 0.00001151 USD की ATL प्राइस देखी.
FROYO का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
FROYO के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या FROYO इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष FROYO इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए FROYO का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 08:34:26 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.