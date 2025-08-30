Frox मूल्य (FROX)
Frox (FROX) रियल-टाइम प्राइस $0.00001712 है. पिछले 24 घंटों में, FROX ने $ 0.00001679 के कम और $ 0.00001784 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. FROX की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.03039739 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00000902 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में FROX में --, 24 घंटों में -1.60%, तथा पिछले 7 दिनों में +6.22% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Frox का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 17.12K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. FROX की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.69M है, कुल आपूर्ति 999691677.444706 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 17.12K है.
आज के दिन के दौरान, Frox का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Frox का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000018995 था.
पिछले 60 दिनों में, Frox का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000043917 था.
पिछले 90 दिनों में, Frox का USD में मूल्य बदलाव $ +0.000002411435429385642 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-1.60%
|30 दिन
|$ +0.0000018995
|+11.10%
|60 दिन
|$ +0.0000043917
|+25.65%
|90 दिन
|$ +0.000002411435429385642
|+16.39%
FROX is a unique cryptocurrency project born from the experience of an investor who faced the highs and lows of the market. Initially driven by luck and speculation, FROX realized that true success in crypto requires more than just chasing trends. Embracing a mindset of resilience and calculated risk, FROX offers a new way forward in the world of digital assets. With a focus on community and long-term growth, FROX aims to empower its users to break free from conventional investment strategies and build a more reliable, sustainable crypto future.
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|08-29 11:32:51
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
PYTH Surges Over 100% in 24 Hours, Possibly Driven by Upgrade to "U.S. Economic Data Infrastructure"
|08-28 18:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
|08-28 16:50:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
|08-28 15:25:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
|08-28 05:13:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
|08-27 15:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
