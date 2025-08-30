FROQ मूल्य (FROQ)
FROQ (FROQ) रियल-टाइम प्राइस $0.078815 है. पिछले 24 घंटों में, FROQ ने $ 0.078494 के कम और $ 0.084348 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. FROQ की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 3.16 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.051127 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में FROQ में -0.26%, 24 घंटों में -4.48%, तथा पिछले 7 दिनों में -5.34% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
FROQ का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 58.97K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. FROQ की मार्केट में उपलब्ध राशि 748.23K है, कुल आपूर्ति 1000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 78.82K है.
आज के दिन के दौरान, FROQ का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00370441942959939 था.
पिछले 30 दिनों में, FROQ का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0077520227 था.
पिछले 60 दिनों में, FROQ का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0037712346 था.
पिछले 90 दिनों में, FROQ का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00315008465686132 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.00370441942959939
|-4.48%
|30 दिन
|$ -0.0077520227
|-9.83%
|60 दिन
|$ -0.0037712346
|-4.78%
|90 दिन
|$ +0.00315008465686132
|+4.16%
The project revolves around $FROQ, a utility token with a total supply of 1 million, designed to power an ecosystem of blockchain-integrated games and community-driven activities. Its primary focus is on providing real utility in two web3 games: Froqorion’s Quest - A role-playing game where players explore a world of elemental frogs, engage in strategic battles, and dive into a detailed narrative. Islands of Sonic - A multiplayer life simulation where users create and explore custom environments, blending creativity with social interaction. $FROQ is also central to supporting the community through various mechanisms like a burn-to-mint process, presale allocations, and liquidity pools, aiming to create a sustainable and engaging blockchain experience.
FROQ (FROQ) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. FROQ टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
