FROGGER (FROGGER) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, FROGGER ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. FROGGER की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00556101 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में FROGGER में +0.70%, 24 घंटों में -23.14%, तथा पिछले 7 दिनों में +1.00% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
FROGGER का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 120.55K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. FROGGER की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 120.55K है.
आज के दिन के दौरान, FROGGER का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, FROGGER का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, FROGGER का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, FROGGER का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-23.14%
|30 दिन
|$ 0
|+15.99%
|60 दिन
|$ 0
|-60.91%
|90 दिन
|$ 0
|--
Frogger Token Positioned to Lead the Next Memecoin Run! Frogger enters a space that has already seen great successes from frog-themed meme coins such as Pepe ($PEPE) Apu Apustaja ($APU) FWOG ($FWOG) HOPPY ($HOPPY) and many more! Frog memecoins are established within the decentralised space and have been consistently set in motion by high profile references to the Pepe meme. These mentions have been made by the likes Elon Musk and even Donald Trump. Frogger is setting the trend and aligning itself in a similar manner which led these memecoins to billions in market cap. A key differentiator for Frogger is its broad token distribution—less than 55% is held by the top 100 holders, with Ethereum founder Vitalik Buterin as the largest holder. This distribution resembles other memecoins such as $DOGE $PEPE and $SHIBA before they went parabolic. Recognition and Growing credibility Frogger has already captured attention and recognition amongst multiple social media influencers and content creators. This was expected as Frogger has History, Culture and Relevance.
