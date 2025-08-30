Frogg and Ratt मूल्य (FRATT)
Frogg and Ratt (FRATT) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, FRATT ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. FRATT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.02413011 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में FRATT में --, 24 घंटों में -3.70%, तथा पिछले 7 दिनों में -14.55% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Frogg and Ratt का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 10.61K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. FRATT की मार्केट में उपलब्ध राशि 144.24M है, कुल आपूर्ति 169696969.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 12.48K है.
आज के दिन के दौरान, Frogg and Ratt का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Frogg and Ratt का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Frogg and Ratt का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Frogg and Ratt का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-3.70%
|30 दिन
|$ 0
|-12.75%
|60 दिन
|$ 0
|+18.70%
|90 दिन
|$ 0
|--
Frogg and Ratt tells the story of two degens trying to make it on Sui Network. Frogg and Ratt is a dynamic community-driven memecoin launched on the Sui Network on 8th October 2024. Founded by a decentralized team of founders, devs and builders within the Sui ecosystem. Frogg and Ratt aims to create one of the strongest communities on Sui through a combination of humor, memes, and good vibes. With an emphasis on fun and inclusivity, Frogg and Ratt offers a unique opportunity for memecoin enthusiasts to connect, grow, and engage in the exciting Sui ecosystem with a lighthearted twist.
