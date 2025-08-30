Frog मूल्य (FROG)
Frog (FROG) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, FROG ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. FROG की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00838249 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में FROG में +0.26%, 24 घंटों में -6.22%, तथा पिछले 7 दिनों में +7.99% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Frog का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 17.51K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. FROG की मार्केट में उपलब्ध राशि 1000.00M है, कुल आपूर्ति 999996091.47 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 17.51K है.
आज के दिन के दौरान, Frog का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Frog का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Frog का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Frog का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-6.22%
|30 दिन
|$ 0
|+5.34%
|60 दिन
|$ 0
|+20.63%
|90 दिन
|$ 0
|--
FROG is a meme coin based on simple Frog artwork. The Frog meme token is centered around the value of friendship and the importance of having a best friend. Frog is not Pepe. The coin is building a community of friends. The Frog community calls themselves the "Fren Army". The Frog website is structured like a Windows-style website with many Frog-related apps. It is a pure meme token with no utility.
