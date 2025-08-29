FROG की अधिक जानकारी

Frodo the Virtual Samurai लोगो

Frodo the Virtual Samurai मूल्य (FROG)

गैर-सूचीबद्ध

1 FROG से USD लाइव प्राइस:

$0.00074136
$0.00074136$0.00074136
-10.30%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Frodo the Virtual Samurai (FROG) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:25:00 (UTC+8)

Frodo the Virtual Samurai (FROG) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00852264
$ 0.00852264$ 0.00852264

$ 0
$ 0$ 0

-1.41%

-10.39%

+3.86%

+3.86%

Frodo the Virtual Samurai (FROG) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, FROG ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. FROG की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00852264 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में FROG में -1.41%, 24 घंटों में -10.39%, तथा पिछले 7 दिनों में +3.86% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Frodo the Virtual Samurai (FROG) मार्केट की जानकारी

$ 3.71M
$ 3.71M$ 3.71M

--
----

$ 3.71M
$ 3.71M$ 3.71M

5.00B
5.00B 5.00B

5,000,000,000.0
5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Frodo the Virtual Samurai का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.71M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. FROG की मार्केट में उपलब्ध राशि 5.00B है, कुल आपूर्ति 5000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 3.71M है.

Frodo the Virtual Samurai (FROG) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Frodo the Virtual Samurai का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Frodo the Virtual Samurai का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Frodo the Virtual Samurai का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Frodo the Virtual Samurai का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-10.39%
30 दिन$ 0+18.28%
60 दिन$ 0+7.77%
90 दिन$ 0--

Frodo the Virtual Samurai (FROG) क्या है

First Frog on BNB, AI means Animal inteligence - 40% airdropped to Binance Megadrop wallets - 40% sent to Binance hot wallet on launch, dedicated to future airdrop for API farming. Details on website. - 20% LP & burn on PancakeSwap and Thena He undergoes a transformation into a Virtual Samurai, blending a narrative of evolution, intelligence, and discipline with the technological prowess associated with advanced cryptocurrency platforms.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Frodo the Virtual Samurai (FROG) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Frodo the Virtual Samurai प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Frodo the Virtual Samurai (FROG) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Frodo the Virtual Samurai (FROG) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Frodo the Virtual Samurai के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Frodo the Virtual Samurai प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

FROG लोकल करेंसी में

Frodo the Virtual Samurai (FROG) टोकन का अर्थशास्त्र

Frodo the Virtual Samurai (FROG) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. FROG टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Frodo the Virtual Samurai (FROG) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Frodo the Virtual Samurai (FROG) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव FROG प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
FROG से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
FROG से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Frodo the Virtual Samurai का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
FROG के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.71M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
FROG की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
FROG की मार्केट में उपलब्ध राशि 5.00B USD है.
FROG की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
FROG ने 0.00852264 USD की ATH प्राइस हासिल की.
FROG का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
FROG ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
FROG का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
FROG के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या FROG इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष FROG इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए FROG का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:25:00 (UTC+8)

