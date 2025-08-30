FRIN की अधिक जानकारी

Fringe Finance लोगो

Fringe Finance मूल्य (FRIN)

गैर-सूचीबद्ध

1 FRIN से USD लाइव प्राइस:

$0.00021201
$0.00021201$0.00021201
+0.90%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Fringe Finance (FRIN) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 03:58:17 (UTC+8)

Fringe Finance (FRIN) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.082029
$ 0.082029$ 0.082029

$ 0
$ 0$ 0

-0.92%

+0.96%

-6.17%

-6.17%

Fringe Finance (FRIN) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, FRIN ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. FRIN की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.082029 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में FRIN में -0.92%, 24 घंटों में +0.96%, तथा पिछले 7 दिनों में -6.17% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Fringe Finance (FRIN) मार्केट की जानकारी

$ 212.01K
$ 212.01K$ 212.01K

--
----

$ 212.01K
$ 212.01K$ 212.01K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Fringe Finance का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 212.01K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. FRIN की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 212.01K है.

Fringe Finance (FRIN) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Fringe Finance का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Fringe Finance का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Fringe Finance का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Fringe Finance का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0+0.96%
30 दिन$ 0-1.39%
60 दिन$ 0+40.37%
90 दिन$ 0--

Fringe Finance (FRIN) क्या है

The Fringe Finance platform was created to incubate and deploy experimental, high-yield, smart-contract driven, financial instruments that push the bounds of open finance. Fringe Finance is an algorithmic model that aims to unlock, aggregate and de-risk ~50 billion in dormant value distributed amongst untapped digital assets.

Fringe Finance प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Fringe Finance (FRIN) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Fringe Finance (FRIN) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Fringe Finance के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Fringe Finance प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

FRIN लोकल करेंसी में

Fringe Finance (FRIN) टोकन का अर्थशास्त्र

Fringe Finance (FRIN) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. FRIN टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Fringe Finance (FRIN) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Fringe Finance (FRIN) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव FRIN प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
FRIN से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
FRIN से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Fringe Finance का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
FRIN के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 212.01K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
FRIN की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
FRIN की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B USD है.
FRIN की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
FRIN ने 0.082029 USD की ATH प्राइस हासिल की.
FRIN का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
FRIN ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
FRIN का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
FRIN के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या FRIN इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष FRIN इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए FRIN का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 03:58:17 (UTC+8)

