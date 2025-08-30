FRAI की अधिक जानकारी

1 FRAI से USD लाइव प्राइस:

--
----
0.00%1D
FridonAI (FRAI) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 06:30:32 (UTC+8)

FridonAI (FRAI) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00152913
$ 0.00152913$ 0.00152913

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+9.49%

+9.49%

FridonAI (FRAI) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, FRAI ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. FRAI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00152913 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में FRAI में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +9.49% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

FridonAI (FRAI) मार्केट की जानकारी

$ 37.25K
$ 37.25K$ 37.25K

--
----

$ 45.41K
$ 45.41K$ 45.41K

777.22M
777.22M 777.22M

947,543,848.476412
947,543,848.476412 947,543,848.476412

FridonAI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 37.25K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. FRAI की मार्केट में उपलब्ध राशि 777.22M है, कुल आपूर्ति 947543848.476412 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 45.41K है.

FridonAI (FRAI) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, FridonAI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, FridonAI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, FridonAI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, FridonAI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0--
30 दिन$ 0+6.78%
60 दिन$ 0-23.99%
90 दिन$ 0--

FridonAI (FRAI) क्या है

FridonAI is an open-source AI platform for crypto traders—both beginners and pros. Using specialized AI Agents, we solve real trading challenges in a single, chat-driven interface. Our platform streamlines the entire trading journey with advanced analytics, intelligent search capabilities, real-time notifications and on-chain operations. We also provide a robust framework for developers to build and monetize their own trading agents, fostering a community-driven ecosystem of innovative tools.

FridonAI (FRAI) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

FridonAI प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में FridonAI (FRAI) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके FridonAI (FRAI) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? FridonAI के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब FridonAI प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

FRAI लोकल करेंसी में

FridonAI (FRAI) टोकन का अर्थशास्त्र

FridonAI (FRAI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. FRAI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: FridonAI (FRAI) के बारे में अन्य प्रश्न

आज FridonAI (FRAI) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव FRAI प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
FRAI से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
FRAI से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
FridonAI का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
FRAI के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 37.25K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
FRAI की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
FRAI की मार्केट में उपलब्ध राशि 777.22M USD है.
FRAI की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
FRAI ने 0.00152913 USD की ATH प्राइस हासिल की.
FRAI का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
FRAI ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
FRAI का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
FRAI के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या FRAI इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष FRAI इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए FRAI का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 06:30:32 (UTC+8)

