Frens of Elon मूल्य (FRENS)
Frens of Elon (FRENS) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, FRENS ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. FRENS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01529328 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में FRENS में -0.94%, 24 घंटों में +0.09%, तथा पिछले 7 दिनों में +9.89% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Frens of Elon का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 8.19K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. FRENS की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.98M है, कुल आपूर्ति 999981303.847969 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 8.19K है.
आज के दिन के दौरान, Frens of Elon का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Frens of Elon का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Frens of Elon का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Frens of Elon का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+0.09%
|30 दिन
|$ 0
|+11.80%
|60 दिन
|$ 0
|+36.25%
|90 दिन
|$ 0
|--
Follow the story of seven frens: Trump, Elon, Vivek, RFK, Tulsi, Dana, and Joe, here to make America great again! Being a memecoin doesn’t mean we won’t have utilities. Our developers will develop some fun and useful tools for its community members as we continue to BUIDL! Our main goal is to make sure everyone has access to our utilities, so we build it with scalability in mind. Launched stealth on Pumpfun with no presale, zero taxes, LP burned and contract renounced, with $FRENS anyone can become a part of the meme revolution and join the movement towards a more decentralized and connected world.
