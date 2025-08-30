Frencoin मूल्य (FREN)
Frencoin (FREN) रियल-टाइम प्राइस $0.01891722 है. पिछले 24 घंटों में, FREN ने $ 0.01862883 के कम और $ 0.01961771 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. FREN की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.0208037 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00869196 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में FREN में +0.09%, 24 घंटों में -3.02%, तथा पिछले 7 दिनों में -4.04% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Frencoin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 610.78K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. FREN की मार्केट में उपलब्ध राशि 32.18M है, कुल आपूर्ति 88888888.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.69M है.
आज के दिन के दौरान, Frencoin का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00059037463377694 था.
पिछले 30 दिनों में, Frencoin का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0039816340 था.
पिछले 60 दिनों में, Frencoin का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0117181224 था.
पिछले 90 दिनों में, Frencoin का USD में मूल्य बदलाव $ +0.004533031513120567 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.00059037463377694
|-3.02%
|30 दिन
|$ +0.0039816340
|+21.05%
|60 दिन
|$ +0.0117181224
|+61.94%
|90 दिन
|$ +0.004533031513120567
|+31.51%
Farm Frens first launched on Telegram in Sep. 2024, and was a consistently top ranked mini-app for months. With major gameplay improvements planned, the game will relaunch on LINE in early Q2 2025. Farm Frens was developed by Amihan Entertainment, which was founded by ex-Riot-Games veterans and raised $10M+ in funding from Initial Capital, Translink Capital, gumi Cryptos Capital, Folius Ventures, and others. Amihan's vision is to equalize opportunity for all through play, with the goal of onboarding countries and continents to crypto. Though the Japanese community on Telegram is small, Farm Frens found great initial traction with this audience, and is doubling down to multiply its Japanese Fren base with its relaunch on LINE.
