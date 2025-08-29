FP की अधिक जानकारी

Fren Pet लोगो

Fren Pet मूल्य (FP)

गैर-सूचीबद्ध

1 FP से USD लाइव प्राइस:

$0.652518
$0.652518$0.652518
-1.30%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Fren Pet (FP) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:40:20 (UTC+8)

Fren Pet (FP) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.645626
$ 0.645626$ 0.645626
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.685854
$ 0.685854$ 0.685854
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.645626
$ 0.645626$ 0.645626

$ 0.685854
$ 0.685854$ 0.685854

$ 16.52
$ 16.52$ 16.52

$ 0.153207
$ 0.153207$ 0.153207

+0.36%

-1.39%

-25.08%

-25.08%

Fren Pet (FP) रियल-टाइम प्राइस $0.652518 है. पिछले 24 घंटों में, FP ने $ 0.645626 के कम और $ 0.685854 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. FP की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 16.52 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.153207 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में FP में +0.36%, 24 घंटों में -1.39%, तथा पिछले 7 दिनों में -25.08% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Fren Pet (FP) मार्केट की जानकारी

$ 4.77M
$ 4.77M$ 4.77M

--
----

$ 4.77M
$ 4.77M$ 4.77M

7.32M
7.32M 7.32M

7,315,887.55079623
7,315,887.55079623 7,315,887.55079623

Fren Pet का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 4.77M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. FP की मार्केट में उपलब्ध राशि 7.32M है, कुल आपूर्ति 7315887.55079623 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 4.77M है.

Fren Pet (FP) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Fren Pet का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0092620188970162 था.
पिछले 30 दिनों में, Fren Pet का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0079611111 था.
पिछले 60 दिनों में, Fren Pet का USD में मूल्य बदलाव $ +0.6218047607 था.
पिछले 90 दिनों में, Fren Pet का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.0092620188970162-1.39%
30 दिन$ -0.0079611111-1.22%
60 दिन$ +0.6218047607+95.29%
90 दिन$ 0--

Fren Pet (FP) क्या है

FrenPet is a blockchain mobile game that uses PWA technology and is powered by a token. Game activities burn tokens and players are rewarded in ETH according to their score in the game. Rewards come from a 5% tax on token trade.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है.

Fren Pet (FP) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Fren Pet प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Fren Pet (FP) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Fren Pet (FP) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Fren Pet के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Fren Pet प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

FP लोकल करेंसी में

Fren Pet (FP) टोकन का अर्थशास्त्र

Fren Pet (FP) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. FP टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Fren Pet (FP) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Fren Pet (FP) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव FP प्राइस 0.652518 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
FP से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
FP से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.652518 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Fren Pet का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
FP के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 4.77M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
FP की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
FP की मार्केट में उपलब्ध राशि 7.32M USD है.
FP की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
FP ने 16.52 USD की ATH प्राइस हासिल की.
FP का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
FP ने 0.153207 USD की ATL प्राइस देखी.
FP का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
FP के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या FP इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष FP इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए FP का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:40:20 (UTC+8)

