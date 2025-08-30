FREE Shayne Coplan मूल्य (EAGLE)
FREE Shayne Coplan (EAGLE) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, EAGLE ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. EAGLE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00535863 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में EAGLE में +1.69%, 24 घंटों में -2.70%, तथा पिछले 7 दिनों में +20.21% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
FREE Shayne Coplan का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 74.93K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. EAGLE की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.73M है, कुल आपूर्ति 999730427.426441 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 74.93K है.
आज के दिन के दौरान, FREE Shayne Coplan का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, FREE Shayne Coplan का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, FREE Shayne Coplan का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, FREE Shayne Coplan का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
The FBI raided the home of the chief executive of the predictive betting site Polymarket and seized his phone late on Wednesday. Shayne Coplan, the 26-year-old CEO of the company, woke early on Wednesday morning in Manhattan to federal agents in his home, the New York Post first reported. Coplan himself was not arrested, the company said. On X, formerly Twitter, Coplan wrote on Wednesday evening: “New phone, who dis?” Polymarket claimed the raid was retaliation for its users betting overwhelmingly that Donald Trump would win the election. The site displayed a large chance of Trump winning before the election, giving Kamala Harris a minimal one, out of line with most mainstream polls. “It’s discouraging that the current administration would seek a last-ditch effort to go after companies they deem to be associated with political opponents,” Coplan wrote. “We are deeply committed to being non-partisan, and today is no different, but the incumbents should do some self-reflecting and recognize that taking a more pro-business, pro-startup approach may be what would have changed their fate this election.” Therefore, EAGLE (FREE Shayne Coplan) is a meme coin born to support Shayne Coplan, and using the eagle totem symbolizes freedom.
FREE Shayne Coplan (EAGLE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. EAGLE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
