FREE Shayne Coplan लोगो

FREE Shayne Coplan मूल्य (EAGLE)

गैर-सूचीबद्ध

1 EAGLE से USD लाइव प्राइस:

--
----
-2.50%1D
USD
FREE Shayne Coplan (EAGLE) मूल्य का लाइव चार्ट
FREE Shayne Coplan (EAGLE) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00535863
$ 0.00535863$ 0.00535863

$ 0
$ 0$ 0

+1.69%

-2.70%

+20.21%

+20.21%

FREE Shayne Coplan (EAGLE) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, EAGLE ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. EAGLE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00535863 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में EAGLE में +1.69%, 24 घंटों में -2.70%, तथा पिछले 7 दिनों में +20.21% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

FREE Shayne Coplan (EAGLE) मार्केट की जानकारी

$ 74.93K
$ 74.93K$ 74.93K

--
----

$ 74.93K
$ 74.93K$ 74.93K

999.73M
999.73M 999.73M

999,730,427.426441
999,730,427.426441 999,730,427.426441

FREE Shayne Coplan का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 74.93K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. EAGLE की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.73M है, कुल आपूर्ति 999730427.426441 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 74.93K है.

FREE Shayne Coplan (EAGLE) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, FREE Shayne Coplan का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, FREE Shayne Coplan का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, FREE Shayne Coplan का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, FREE Shayne Coplan का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-2.70%
30 दिन$ 0+9.04%
60 दिन$ 0-3.19%
90 दिन$ 0--

FREE Shayne Coplan (EAGLE) क्या है

The FBI raided the home of the chief executive of the predictive betting site Polymarket and seized his phone late on Wednesday. Shayne Coplan, the 26-year-old CEO of the company, woke early on Wednesday morning in Manhattan to federal agents in his home, the New York Post first reported. Coplan himself was not arrested, the company said. On X, formerly Twitter, Coplan wrote on Wednesday evening: “New phone, who dis?” Polymarket claimed the raid was retaliation for its users betting overwhelmingly that Donald Trump would win the election. The site displayed a large chance of Trump winning before the election, giving Kamala Harris a minimal one, out of line with most mainstream polls. “It’s discouraging that the current administration would seek a last-ditch effort to go after companies they deem to be associated with political opponents,” Coplan wrote. “We are deeply committed to being non-partisan, and today is no different, but the incumbents should do some self-reflecting and recognize that taking a more pro-business, pro-startup approach may be what would have changed their fate this election.” Therefore, EAGLE (FREE Shayne Coplan) is a meme coin born to support Shayne Coplan, and using the eagle totem symbolizes freedom.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

FREE Shayne Coplan (EAGLE) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

FREE Shayne Coplan प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में FREE Shayne Coplan (EAGLE) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके FREE Shayne Coplan (EAGLE) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? FREE Shayne Coplan के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब FREE Shayne Coplan प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

EAGLE लोकल करेंसी में

FREE Shayne Coplan (EAGLE) टोकन का अर्थशास्त्र

FREE Shayne Coplan (EAGLE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. EAGLE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: FREE Shayne Coplan (EAGLE) के बारे में अन्य प्रश्न

आज FREE Shayne Coplan (EAGLE) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव EAGLE प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
EAGLE से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
EAGLE से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
FREE Shayne Coplan का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
EAGLE के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 74.93K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
EAGLE की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
EAGLE की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.73M USD है.
EAGLE की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
EAGLE ने 0.00535863 USD की ATH प्राइस हासिल की.
EAGLE का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
EAGLE ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
EAGLE का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
EAGLE के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या EAGLE इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष EAGLE इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए EAGLE का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.