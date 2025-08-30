FREAKOFF - We dont freakout, we freakoff! Our token is a key part of our ecosystem. As it is early days our token is mainly for participating as a community holder and project investor. We have plans to intergrate use cases into the token when we build out our NFT project. This project is a meme inspired by freakoff parties. It is a project that plans to develop, launch and build one of the biggest NFT collection of all time.

