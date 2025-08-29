Frax Price Index Share मूल्य (FPIS)
Frax Price Index Share (FPIS) रियल-टाइम प्राइस $0.617037 है. पिछले 24 घंटों में, FPIS ने $ 0.555476 के कम और $ 0.636336 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. FPIS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 14.2 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.3175 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में FPIS में -0.95%, 24 घंटों में -2.94%, तथा पिछले 7 दिनों में -1.54% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Frax Price Index Share का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 21.98M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. FPIS की मार्केट में उपलब्ध राशि 35.73M है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 61.52M है.
आज के दिन के दौरान, Frax Price Index Share का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0186927141370749 था.
पिछले 30 दिनों में, Frax Price Index Share का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0861012812 था.
पिछले 60 दिनों में, Frax Price Index Share का USD में मूल्य बदलाव $ +0.4116719072 था.
पिछले 90 दिनों में, Frax Price Index Share का USD में मूल्य बदलाव $ +0.18684565048080853 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.0186927141370749
|-2.94%
|30 दिन
|$ +0.0861012812
|+13.95%
|60 दिन
|$ +0.4116719072
|+66.72%
|90 दिन
|$ +0.18684565048080853
|+43.43%
The Frax Price Index Share (FPIS) token is the governance token of the Frax Price Index (FPI) system, which is also entitled to seigniorage from the protocol. Excess yield will be directed from the treasury to FPIS holders, similar to Frax Finance's FXS structure.
